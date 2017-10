Alejandro Zeballos, segundo en la lista del Frente Progresista Cívico y Social de Rafaela, que encabeza Natalia Enrico, se refirió a las elecciones del próximo domingo, donde expresó que "no creo que se junten la suma de votos de Viotti y Bonino, creo que va a bajar el número de Cambiemos, es mi percepción, pero es el gran candidato para el domingo que viene”, destacó el demócrata progresista.En tanto, deslizó que “estamos trabajando y tratando de capitalizar votos de cara al 22 de octubre. Estamos muy confiados, creemos que Natalia Enrico va a renovar la banca” y agregó que “en Las PASO la gente comenzó a hablar en la última semana y empezó a moverse en esos últimos días. Antes, eran 20 candidatos y la gente no estaba muy instruida, y el voto fue más disperso. Ahora son 6 los candidatos y el voto será a conciencia de la gente”, dijo.Por otro lado, hizo un análisis de lo que fueron las elecciones de agosto y añadió que “noté que en Las PASO el tema era la inseguridad, y no se preguntó tanto en esta elección, sino que se detuvieron más en la parte de obras públicas, servicios, las quejas de los vecinos que por cosas que faltan, que pueden ser chiquitas para la ciudad, pero que para ellos es importante, como un desagüe, la alcantarilla tapada, pero no tanto como la seguridad”, expresó en Radio ADN.Además, habló del gran ganador que tuvieron estas primeras elecciones, acompañado del huracán Cambiemos: “Viotti estuvo con nosotros hasta hace 4 o 5 meses y no sé si por convicción o porque le hicieron un pedido de su partido, se cambió y le fue muy bien. Yo a él lo felicité públicamente, nadie esperaba que saque los votos ni la gente de Cambiemos, ni ellos ni nosotros, ni ninguna encuesta, porque no estaba en los planes de nadie. Fue el momento justo para el y capitalizó su trabajo barrial, por así decirlo. Lo tendrá que ratificar el 22", completó Zeballos.