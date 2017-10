Ricardo Buryaile avaló a Cantard

El ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile, aseguró en la mañana de ayer que la Nación aguarda la firma de un convenio para la gira de 50 millones de pesos que serían destinados a salvar la situación de la empresa SanCor y aseguró que el gobernador Miguel Lifschitz está al tanto de la situación."Le hice saber al gobernador que el 21 de septiembre estaba para firmar el acuerdo y transferir los recursos", afirmó Buryaile.El domingo por la noche, en el debate a diputados nacionales que organizaron los canales 3, 5 y 13, además del diario La Capital de Rosario, el candidato de Cambiemos, Niky Cantard, le había retrucado al candidato del gobierno provincial al referirse a la problemática del sector lácteo. "Como ministro de la Producción tenés que saber que hace un mes ya estaba el convenio para ayudar al sector lácteo y estamos esperando que el gobernador ponga la fecha", había dicho Cantard en un fragmento del debate."El 21 de septiembre le escribí al gobernador, diciéndole 'Miguel, están disponibles los recursos, cuándo firmamos el convenio para transferir' y me contestó 'Ricardo, te aviso", ratificó ayer el ministro Buryaile y apuntó: "Entre caballeros, podría preguntarle al gobernador Lifschitz si Buryaile le dijo que estaban los fondos, y le va a decir que sí".Además, el funcionario nacional explicó los términos del acuerdo, ya que el dinero -dijo- se giraría en forma paulatina según sea rendido. "En un principio Santa Fe se negaba a la transferencia de la forma en que nosotros pedíamos", que consistía en entregas sucesivas y sus correspondientes rendiciones, en 50 millones cada vez hasta completar la cifra estipulada. "En principio la provincia no quería" pero "terminó aceptando", dijo el ministro."Después de todo esto seguro me llaman por teléfono", dijo.LA SITUACION DEL TAMBO"Nosotros no abandonamos a los tamberos, todo lo contrario", indicó Buryaile y agregó que a "SanCor no la asistimos de palabra"."A la empresa SanCor no la asistimos de palabra, pusimos 700 millones de pesos para asistirla, de manera que no arrastrara a su situación a miles de productores que ya la tenían complicada por la desidia del gobierno socialista", dijo el funcionario.En este sentido, Buryaile agregó que la situación de la empresa se ve "agravada" porque "los tamberos sufrieron las consecuencias de la desidia del gobierno socialista, que nunca hizo obras para que no sucedan las inundaciones en la provincia", ya que -aclaró- "el manejo de cuencas es de las provincias y el socialismo gobierna hace diez años Santa Fe"."Desde que se inundó Santa Fe el año pasado la culpa de todo la tenemos nosotros; usted seguro no escuchó a Contigiani otra cosa que la responsabilidad es de la Nación; no ha habido un solo mea culpa ni una sola interpretación de la realidad, de lo que pasó en la Argentina con la política tambera", retrucó Buryaile.