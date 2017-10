Debate de diputados: más polémicas que propuestas

En un debate sin demasiadas propuestas pero con muchos cruces, los candidatos se sacaron chispas en varios tramos del debate en el que no faltaron las acusaciones, los números y las chicanas entre los cinco más votados de las PASO: Agustín Rossi por el Frente Justicialista, Albor Cantard por Cambiemos, Luis Contigiani por el Frente Progresista, Jorge Boasso por Unite y Diego Giuliano por 1Proyecto Santafesino.Rossi fue uno de los más criticados por las políticas del kirchnerismo, y aunque eligió no contestar, sí decidió cuestionar al actual gobierno por la desaparición de Santiago Maldonado, levantó un cartel con la cara del joven y apuntó a la ministra Bullrich. Fue el momento en el que Boasso salió al cruce y le preguntó: "¿Dónde está tu amigo Milani?"También Cantard apuntó a Rossi pero no se olvidó del socialismo y aseguró que el macrismo no transa con el narcotráfico. "No pudieron garantizar ni la presentación del libro (Los Monos)", dijo.Giuliano mostró un cartel con la cara de Julio de Vido para contar que esta semana recibió una carta documento enviada por Rossi en la que se queja por asociarlo a la corrupción y al exministro de Obras Públicas."¿Este es tu jefe?", le preguntó Boasso a Giuliano al momento en que levantó un cartel en el que mostraba a Sergio Massa junto a Cristina Fernández de Kirchner cuando era su jefe de Gabinete. El candidato de 1Proyecto Santafesino se sorprendió por la defensa que Boasso hizo del presidente: "Antes decía que Macri no lo dejaba ir en una lista y ahora lo presenta como si fuera San Cayetano"Contigiani levantó una foto del área de neonatología del hospital de Venado Tuerto y afirmó: "En Santa Fe la salud no es exclusiva de los ricos, esta es un área en la que van los más carenciados que salvan sus vidas".Al final Contigiani levantó el tono y expresó que "no da lo mismo una Argentina que otra" y pidió a los votantes que "reaccionen".