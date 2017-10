Título para El Ceibo, subcampeón Quilmes del torneo U17

El sábado y domingo se desarrolló el torneo Internacional U17 “Ciudad de Rafaela”, organizado por el club Atlético, el cual tuvo la presencia de dos equipos de Defensor Sporting de Uruguay. El mismo se desarrolló de manera exitosa y El Ceibo de San Francisco terminó logrando el título, mientras que los chicos de Argentino Quilmes tuvieron una muy buena labor logrando el subcampeonato.Estas fueron las posiciones finales:1) El Ceibo de San Francisco, 2) Quilmes de Rafaela, 3) CAOVA de Rosario, 4) Hindú A de Córdoba, 5) Matienzo de Córdoba, 6) Defensor Sporting A.1) 9 de Julio de Rafaela A, 2) Atlético de Rafaela, 3) 9 de Julio B, 4) Defensor Sporting B, 5) Libertad de Sunchales, 6) Macabi de Santa Fe.1) Ben Hur de Rafaela, 2) Independiente de Rafaela, 3) Porteña y 4) Hindú B.Agustín Leonardo, de Quilmes, fue el goleador del torneo.U15, LIBERTAD NO PUDONáutico de Rosario (campeón) y Central Olímpico de Ceres lograron la clasificación a la etapa nacional del Argentino de Clubes U15.Libertad de Sunchales no lo pudo lograr por poco. El sábado por la mañana perdieron con Central 83 a 61, luego a la tarde cayeron frente a Náutico 86 a 76 con lo cual el domingo debían ganarle a Banco Santa Fe por 35 puntos y esperar que Central Argentino Olímpico caiga ante Náutico de Rosario. Lo último se cumplió, pero increíblemente los Tigres ganaron por 32 unidades (79 a 47) y quedaron al margen.SUBCAMPEONES U13El seleccionado santafesino Sub 13 perdió en un verdadero partidazo la final del Argentino de Embalse (Córdoba). Nuevamente el verdugo de los pibes fue Buenos Aires, que en esta ocasión le ganó por 60 a 58.Nicolás Chiaraviglio (Libertad de Sunchales) sumó 8 puntos, mientras que Francisco Cantalejo (Atlético) aportó 2 tantos, en un muy buen torneo de los chicos de la ARB.