Moscardo también se sumó al pedido

El ex presidente de la vecinal del barrio Juan de Garay, Héctor Moscardo (estuvo 12 años al frente) también hizo su pedido ante los medios de esta ciudad por la sede del barrio. "Siempre estuve luchando para conseguir mejoras, pero por consejo médico me tuve que alejar. Con el correr del tiempo vemos que el barrio mejora aunque lamentablemente, lo que más queremos es nuestra sede vecinal", dijo Moscardo.Recordemos que al igual que Barberis, el actual gerente de la Liga Rafaelina de Fútbol remarcó el llamado a licitación para realizar la segunda parte para llegar hasta los dinteles. Sobre esto dijo que "aparentemente las cifras presentadas por la empresa que tenía interés no fueron aceptadas, lo que obliga a realizar una nueva apertura", dijo y sentenció: "todos queremos la vecinal, es como la casa del barrio donde se puede reunir a la gente y los vecinos. El barrio Juan de Garay merece su vecinal, queremos que se cristalice. Estos lugares sirven para ayudar a los vecinos, salir al cruce de las necesidades de los vecinos que viven en el sector", concretó.