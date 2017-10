Clasificaron Atlético y Libertad

Atlético de Rafaela consiguió anoche el pasaje a las semifinales del Oficial de Primera División de la ARB, al derrotar como visitante en el segundo partido a Ben Hur por 83 a 59 y sellar 2-0 la serie de cuartos. Jonatan Faber, con 24 puntos, fue el goleador de Atlético, aunque la principal figura fue Matías Pecantet, que anotó 23 pero con seis triples en el primer tiempo, cuando el partido fue un poco más parejo.Por el lado de Ben Hur, salvo el primer cuarto de Aveldaño (9 puntos), que no regresó a cancha en la segunda mitad, y el buen ingreso del juvenil Pellegrino (18 tantos en la noche), no tuvo armas como para contrarrestar el mayor poderío visitante, sobre todo en el juego interior y con valores de mayor cantidad de partidos en el primer equipo.Dirigieron en el Coliseo del Sur, Roberto Settembrini y Fernando Capolungo. Parciales: 17-21, 31-39 y 44-65.Burkett 4, Grande 3, Aveldaño 9, Gerbaldo 6 y Mariotta 3 (fi). López 7, Pellegrino 18, Marczyck 2, Manota 2 y Ottersted 5. DT: M. Rojas.Mire 0, Pecantet 23, Bustamante 8, Dalmazzo 8 y Faber 24 (fi). Vazquez 10, L. Giordano 3, V. Giordano 2 y Nasi 4. DT: M. Miretti.TAMBIEN LIBERTADLibertad de Sunchales se clasificó también a semifinales, al vencer como visitante a Peñarol por 77 a 70 y poner la serie 2 a 0.Por su parte, anoche en la Fortaleza del Bicho, Unión de Sunchales derrotó a Quilmes por 65 a 45, recordando que el Tribunal de Penas le dio por ganado el primer punto a los cerveceros luego que los albiverdes no presentaron los carnet habilitantes en el juego inicial. Quilmes jugó este lunes bajo protesta y hoy cuando se de a conocer el fallo, estaría apelándolo ya que por reglamento FIBA esta situación sería motivo de dar por perdida la serie y no solo el partido. Toda hace pensar que Quilmes podría pasar en los escritorios sin necesidad de jugar el tercer punto.El domingo, 9 de Julio se impuso a Independiente por 84 a 67 como local y de ese modo habrá un tercer duelo este martes -a las 21.30- en el Carlos Colucci. Franco Chiabotto, con 26 puntos, fue la figura, bien acompañado por Lorenzo Meimberg, autor de 20. Por el lado de la visita se volvió a destacar Walter Storani con 24.