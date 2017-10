Empate en el cierre

Ayer se puso punto final a ladel torneodedecon el empate entre 9 de Julio y Argentino de Humberto 1 a 1.El ‘León’ se puso en ventaja rápidamente por intermedio de Kevin Muñoz, a los 3 minutos de partido. En el complemento, a los 35m, Villarruel puso el empate para la visita.En el juego de reserva ganó Humberto 1 a 0.Argentino Quilmes 2 – Ben Hur 1, Ferrocarril del Estado 3 – La Hidráulica 3, Brown de San Vicente 2 – Deportivo Libertad 2, Florida de Clucellas 3 – Peñarol 5, Atlético de Rafaela 2 – Sportivo Norte 1, Unión de Sunchales 0 – Deportivo Ramona 0.LasPeñarol 24 puntos; Ferro 24; Quilmes 21; Brown 18; Atlético 16; Unión 16; Florida 16; Humberto 15; Libertad 14; 9 de Julio 14; La Hidráulica 14; Ramona 9; Ben Hur 6; Sportivo 5.PeoresHumberto 1.083; Quilmes 1.076; Ramona 1.076; La Hidráulica 0.953Ben Hur vs. Sportivo Norte, Peñarol vs. Atlético de Rafaela, Deportivo Ramona vs. Florida de Clucellas, Deportivo Libertad vs. Unión de Sunchales, La Hidráulica vs. Brown de San Vicente, Argentino de Humberto 1º vs. Ferrocarril del Estado, Argentino Quilmes vs. 9 de Julio.