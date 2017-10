Se cerró la fecha

San Martín de Tucumán igualó ayer con Mitre de Santiago del Estero 1 a 1 en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Primera B Nacional.El equipo tucumano se puso en ventaja con un gol de Claudio Bieler, a los 13 minutos del segundo tiempo, pero el club santiagueño igualó con un gol de 30 por Nelson Benítez.Este fue el cuarto empate consecutivo del santo tucumano en el torneo, en el que sigue invicto, mientras que Mitre hace tres partidos que no gana.Luego, en Lomas de Zamora, Los Andes le ganó 1-0 a Ferro. El gol del "Milrayitas" fue anotado por Linás a los 33 minutos del complemento.Atlético de Rafaela vs. Nueva Chicago, Aldosivi vs. Juv. Unida (G), Quilmes vs. Sp. Estudiantes SL, Sarmiento vs. Dep. Riestra, Dep. Morón vs. San Martín (T), Independiente Riv. vs. Agropecuario, Mitre vs. Almagro, All Boys vs. Instituto, Boca Unidos vs. Santamarina, Brown (A) vs. Guillermo Brown, Ferro vs. Flandria, Villa Dálmine vs. Los Andes. Libre: Gimnasia (J).