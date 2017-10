Compra tranquilidad con la deuda

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El expresidente del Banco Central Mario Blejer evaluó ayer que el Gobierno "lo que está haciendo es comprar tranquilidad y paz social con el financiamiento externo", aunque aclaró que se trata de una política que debe ser "a corto plazo"."Por ahora, no es un problema el financiamiento con deuda. Lo que está haciendo es comprar tranquilidad y paz social con el financiamiento externo, que no es tan caro", sostuvo el economista.Sin embargo, el exfuncionario aclaró que "obviamente" se trata de una política "a corto plazo".Apuntó, además, que "si sube la tasa de interés en el mundo, va a subir el financiamiento" e indicó: "Es algo que no podemos controlar".Resaltó que "hay un grado muy alto de expectativas positivas con relación a la Argentina en este momento" y destacó que "el rumbo del país es positivo"."La dirección y los resultados parciales son positivos", insistió, aunque aclaró que "el problema de la Argentina es de competitividad".Señaló que una eventual reforma laboral es "esperada por los empresarios", al tiempo que recomendó "tomar medidas que aumenten la productividad y competitividad para que no se dependa siempre de cuánto está el dólar"."Los empresarios también esperan que siga el gradualismo para mantener la paz social y orden. Si no hay eso, tampoco va a haber inversiones", alertó.En diálogo con Radio Palermo, analizó que "un tarifazo sería contraproducente" y sugirió "ajustar muy gradualmente".El INDEC dio a conocer la semana pasada que el costo de vida durante septiembre se aceleró y escaló 1,9%, por lo cual perforó la meta dispuesta por el Banco Central.Al referirse a esa cuestión, Blejer sostuvo que "lo importante es que la dirección, en general, es hacia la baja"."En julio del año pasado, la inflación era del 40 por ciento", recordó aunque advirtió que en los meses restantes de 2017 "todavía falta un ajuste de precios relativos".