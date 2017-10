Elecciones: candidatos en la recta final rumbo a la bandera a cuadros

Desde hace tiempo, la rutina de los fines de semana de los candidatos a concejales es aprovechar las fiestas populares para hacer campaña. Este fin de semana, la Fiesta de las Culturas y las celebraciones de los barrios 17 de Octubre, Fátima y esta tarde Juan de Garay constituyen una oportunidad para renovar el contacto con los vecinos, reforzar el mensaje con los votantes propios y buscar convencer a los indecisos.Con la simpatía a flor de piel, el saludo fácil y dispuestos a sacarse fotos en cada recorrida para dinamizar la campaña en las redes sociales, los postulantes coinciden en cada plaza o evento donde se concentran los rafaelinos. El sábado entre las carpas de las colectividades y la feria de los artesanos se saludaban cordialmente Leo Viotti (Cambiemos) con Jorge Muriel (Frente Justicialista) y Natalia Enrico (Frente Progresista).Desde hace un tiempo se cruzan por aquí y por allá, a lo que se suma la seguidilla de debates que los hicieron coincidir en tiempo y espacio, favoreciendo cierta cercanía a pesar de que disputan cada voto. "No veo la hora que sea lunes 23 para poder dormir, estoy liquidada", dijo una integrante de una de las seis listas al revelar que las exigencias de las actividades proselitistas le pasan factura.En tanto, Viotti comenzó el domingo posteando en su cuenta de facebook una foto con su madre a quien le deseó el mejor día. "Te Amo Mami. Feliz día para todas las madres" fue el breve pero tierno mensaje del joven dirigente, el más votado en las primarias de agosto y que ahora, junto al macrista Raúl Lalo Bonino, buscan consolidar el espacio. Si entre los dos orillaron los 22 mil votos en las PASO, admiten que el objetivo es continuar creciendo "para que entren al Concejo tres candidatos de esta lista" pero además para posicionar el espacio rumbo a las elecciones de intendente de 2019.Por el lado de Muriel, posteó en las redes sociales un video abrazando a su madre Luisa -muy seria en los 15 segundos del registro- en el que saludó a todas las mamás en su día y en especial a su esposa Mirta. Fue después de haber colaborado como cocinero de la gran paella que la colectividad española vendió en la Fiesta de las Culturas el sábado en la plaza 25 de Mayo -no fue el único concejal que ayudó, pues también lo hicieron Germán Bottero y Lisandro Mársico-.En tanto, Enrico también caminó junto al demoprogresista, Alejandro Zeballos quizás más rápido que todos en busca de garantizar el mínimo de votos que le permita continuar en la banca hasta el 2021. Es que en función de los resultados de las PASO no hay que descartar que las cinco bancas en juego se dividan entre Cambiemos y el peronismo. "Tengo expectativas positivas", confiesa aunque no puede ocultar su ansiedad ante el incierto futuro que no había imaginado antes de las primarias.Después de aquella debacle en las urnas, Enrico cambió la estrategia de campaña y apostó con fuerza a las redes sociales -al igual que Muriel, a quien los vecinos dicen que ven "hasta en la sopa" ya que cada vez que se abre una página web aparece su rostro-, a las entrevistas con los medios tradicionales y, por supuesto, al cara a cara con los vecinos en las plazas, en las calles. Mañana acompañará a Luis Contigiani, candidato a diputado nacional por el Frente Progresista, en el cierre que realizará en esta ciudad.Por el lado de Juan Soffietti y Cecilia Nava, candidatos del Movimiento de Articulación Popular, concentran en gran medida sus acciones de campaña en su local de calle San Martín casi Tucumán y recorridas por distintos barrios. Pero la mayor apuesta será en el cierre de este jueves, con la segunda "Caravana del Triunfo en la calle rumbo al Concejo" que comenzará a las 19 hs. "Nos encontraremos en el local del MAP, en San Martín 577. Sumate con tu moto, bici o auto. Invitá a amigos y familiares. Cerramos con una choripaneada en el local", señalaron en su Facebook, donde aclararon que la recorrida por las calles de la ciudad -ya lo habían hecho antes de las PASO- estaba prevista para ayer, pero por el Día de la Madre fue reprogramada.Con menor capacidad en lo que hace a aparato, y con una receta de "todo a pulmón", Juan Tschieder (1País) y Nicolás Ferreyra (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) también buscan mejorar su performance electoral con la meta en afianzar sus espacios y sus nombres propios, aunque saben que no pelean por una banca real.Este ritmo frenético de campaña continuará hasta la noche del jueves. El viernes a las 8 comienza la veda con las cartas echadas a la espera de que el pueblo elija.