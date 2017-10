Al “León” se lo dieron vuelta

9 de Julio sumó su segunda derrota consecutiva y complicó sus aspiraciones de clasificación. Todavía quedan cuatro fechas por jugarse y cualquier cosa puede pasar en esta pareja Zona B Litoral Sur del torneo Federal B. El ‘León’ perdió 2 a 1 con Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, en un partido que correspondió a la 14ª fecha.El conjunto ‘Juliense’ se puso arriba en la primera que tuvo. A los 4 minutos Rubén Tarasco abrió la cuenta para el local pero la visita se recompuso rápidamente, ocho minutos después, y lo empató por intermedio de Gabriel Giacopetti, aprovechando un error del fondo local. Ya en el complemento, los de Venado Tuerto se encontraron con una contra (que tuvo que ser cortada por falta clara a Acuña) que fue aprovechada por Giacopetti para poner el 2 a 1, en 24m, y llevarse la victoria que lo posiciona en la segunda colocación y en puestos de clasificación.El equipo de Maximiliano Barbero tuvo la primera a los 4 minutos de juego. Centro pasado que todo el mundo protestó una mano y la defensa no pudo despejar; la pelota quedó ‘boyando’ y fue Tarasco el que la empujó para poner el 1 a 0.Rivadavia no sintió el golpe y fue por el empate. Buena escalada y desborde por el sector derecho de Rotondo que terminó definiendo Giacopetti, a los 12 minutos, ante la salida de Maina, que rozó la pelota pero no la pudo detener.Lo que parecía ser un ‘partidazo’ se fue diluyendo. Ambos tuvieron varias imprecisiones en el manejo y el juego se hizo desprolijo. Mucho pelotazo y pocas aproximaciones a las áreas. De hecho, recién a los 40’ Tarasco tomó de aire una bocha para definir cruzado y encontró bien parado a Ferri, que contuvo sin inconvenientes.Un minuto después, el línea Masiello le cortó una clara chance de gol tras un offside que no existió de Tarasco, si de Funes, que no intervino (ni intentó) en la jugada.En el complemento, a los 40 segundos la visita tuvo una muy clara en los pies de Juan Manuel López que remató cruzado y el balón transitó toda el área y nadie la pudo empujar. Era el segundo.El DT Barbero movió el banco y mandó a cancha a Acuña, por el lesionado Díaz, y cambió el sistema táctico. Del 4-4-2 pasó a un 3-5-2. El ‘9’ no tuvo verticalidad y velocidad en los metros finales y no pudo vulnerar a la buena y férrea defensa del conjunto visitante.Ya había avisado Sportivo Rivadavia con una buena jugada personal del 10, Castillo, pero definió por arriba. Unos minutos después, los de Venado Tuerto presionaron alto, salieron beneficiados en una dividida que el juez tuvo que cortar por clara falta sobre Acuña y el grandote Giacopetti la corrió, le ganó con el cuerpo a Caro y definió por arriba de la humanidad del arquero Maina para estampar el 2 a 1 final.Si bien no fue el mejor partido de 9 de Julio, tampoco mereció quedarse con las manos vacías. Sportivo Rivadavia hizo su negocio y fue oportunista. En el inicio del complemento tuvo dos muy claras como para ponerse, por mérito propio, arriba en el marcador, pero no estuvo fino a la hora de definir. Ahora, el ‘León’ deberá dar vuelta de página y trabajar de cara a lo que será su visita a Puerto San Martín, la primera de las cuatro finalísimas que se le vienen por delante.Ben Hur 3 a 1 Puerto General San Martín.ADIUR 1 a 0 Tiro Federal, Unión Totoras 1 a 0 Juventud Pueyrredón.16 hs: Coronel Aguirre vs Atlético San Jorge (Arbitro: Roberto Franco. Asistentes: Ariel Gorlino y Gonzalo Hidalgo).Julián Maina; Mariano Canavessio, Flavio Díaz (64m Kevin Acuña), Juan Caro y Andrés Velazco; Hugo Góngora (83m Kevin Muñoz), Maximiliano Aguilar, David Cardelino (cap.) y Martín Pelosi (46m Andrés Origaen); Rubén Tarasco y Guillermo Funes.Luciano Alderete, Agustín Serafin, Juan Pablo Rodríguez y Luis Boiero.Maximiliano Barbero.Brian Ferri; Jorge Rotondo (cap.), Nicolás Vanni, Damián Zadel y Héctor Romero; Facundo Canelo, Jonatán Villalba, Rodrigo Castillo y José Canelo; Gabriel Giacopetti y Juan Manuel López (87m Leonel Inani).Nelson Jovellano, Juan Alonso, Hugo Silvano, Santiago Rodríguez, Bruno Ríos y Matías Roldán.Eduardo Ledesma.4m Ruben Tarasco (9), 12m Gabriel Giacopetti (SR).24m Gabriel Giacopetti (SR).Germán Soltermam.Enzo Silvestre (Santa Fe).Diego Masiello y Lucas Muga.