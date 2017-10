Homenaje a Hilario Valinotti

Desde el Concejo Municipal se informó que en la última Sesión Ordinaria, desarrollada el jueves 12 de octubre, se realizó un minuto de silencio en memoria de Hilario Valinotti, quien lamentablemente falleció en la tarde del miércoles 11.El destacado piloto fue recordado no solo por sus hazañas aéreas, sino además por su compromiso con las instituciones de la ciudad. El concejal Fernando Cattaneo expresó que era “una persona comprometida con nuestra comunidad, participando activamente de las entidades de Sunchales. Tuve la oportunidad de trabajar con él como parte de la Comisión Directiva de la Cooperadora de la Comisaría Tercera. Se movilizó siempre por el progreso de la ciudad”.Por su parte, el concejal Leandro Lamberti hizo un repaso de sus principales logros profesionales como piloto y propuso además que su nombre sea considerado a la hora de nombrar nuevas arterias: “Estamos en un proceso de denominar distintas calles de nuestra ciudad y existe una que forma parte de un nuevo loteo cercano al aeródromo local y propongo que sea considerado el nombre de Hilario Valinotti para su denominación”.Como parte del Orden del Día de la fecha, los integrantes del Cuerpo Legislativo aprobaron modificaciones en normas locales, las cuales habían sido solicitadas por la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales, para mejorar cuestiones relacionadas al servicio que brindan.De esta manera se dispusieron cambios en el artículo Nº 9 de la Ordenanza 1850, la cual regula aspectos vinculados al servicio de provisión de agua potable; el punto 9.3 del Capítulo IX correspondiente a la Ordenanza 1606, que establece el Reglamento de Edificación; y en el inc. 3.1 del artículo Nº 41 de la Ordenanza 1933, sobre uso, disponibilidad y aprovechamiento del suelo.A manera de resumen, se puede indicar que estas modificaciones están relacionadas con los siguientes aspectos:-La Cooperativa de Provisión de Agua Potable solicita se exceptúe de la obligación de contar con dos sistemas internos de distribución de agua (uno potable y el otro de pozo), en situaciones en las que las napas freáticas de las nuevas construcciones hagan peligrar la salud humana. Se exceptúa así en todos aquellos sectores en los que el agua subterránea no tenga la calidad físico química y/o microbiológica apta para el uso estipulado en dicha instalación. Esta excepción será evaluada y determinada por la Autoridad de Aplicación del Departamento Ejecutivo Municipal.-En las edificaciones de propiedad horizontal deberán poseer un caudalímetro por departamento para permitir la medición individual por unidad habitacional. En el caso de viviendas, comercios y/o núcleos habitacionales deberán diseñarse de forma tal que el sistema interno de distribución de agua potable permita la medición a cada unidad de consumo. La Autoridad de Aplicación del Municipio será la responsable de definir cuáles son las unidades de consumo en cada caso en particular.-Todo proyecto de urbanización y/o loteo debe contar con el correspondiente plano de red primaria y secundaria para distribución del agua potable, acorde a dimensionamiento de proyectos y distribución territorial según planimetría. La Autoridad de Aplicación en conjunto con el prestador del servicio correspondiente determinará cuáles son los retiros a considerar desde la línea municipal, de acuerdo a cada proyecto urbanístico en particular.Seguidamente, el Cuerpo Legislativo declaró de Interés Ciudadano la 33° edición de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, para destacar así la vigencia del evento, el cual organiza el Club Atlético Unión y congrega cada año a más de 5 mil niños, generando un gran movimiento deportivo, social, cultural y económico para Sunchales.Por su parte, la concejal Andrea Ochat presentó un nuevo proyecto de Ordenanza, que propone la creación del Registro de Emprendimientos Productivos Alimenticios Locales, dependiente de la Agencia Sunchalense de Seguridad Alimentaria y el cual fue girado a Comisión para su análisis.Como parte de la fundamentación, la autora de la iniciativa expresó que “hemos hablado ya en varias oportunidades sobre el auge de los emprendimientos de elaboración y venta de comida, que se realizan muchas veces en las propias cocinas familiares, y lo que esto genera para quienes compran y venden en cuestiones de seguridad alimentaria, hecho que casi siempre está fuera de toda normativa y control. Esta es una realidad que se replica a nivel regional y provincial y como respuesta a ello, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria propone a los municipios y comunas reconocer estas iniciativas, articulando acciones en pos de su desarrollo justo y seguro. Por todo esto es que presento hoy esta propuesta”, afirmó Ochat.Luego, los concejales Fernando Cattaneo y Oscar Girard solicitaron quitar del Orden del Día, el proyecto de Declaración que establecía el rechazo al acto previsto por la Municipalidad de Sunchales, conjuntamente con el Instituto Municipal de la Vivienda y la Secretaría de Hábitat de la Provincia de Santa Fe.Como último punto, el Concejo Municipal aprobó el proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal, para establecer el sentido de circulación en calles del barrio Colón:*Calle Gobernador Gálvez, en el tramo comprendido entre las arterias Oreste Remondino y Falucho, con sentido de circulación de mano única en dirección Oeste a Este.*Calle Silvestre Begnis, en el tramo comprendido entre las arterias Oreste Remondino y Falucho, con sentido de circulación de mano única en dirección Este a Oeste.