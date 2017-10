Madre: se prolonga hasta el infinito en nuestras vidas

Cuando me pongo a pensar que escribir sobre mamá, no me alcanzan las palabras, se me nubla la mente y se me extravía la mirada, como buscando a mi madre que fue un verdadero regalo de Dios.Ser madre biológica o de corazón, es un don, es una gracia de Dios, esque muchas veces nos absorbe mucho tiempo y ale cuesta entender.Me gustaría hablarle a todas las madres, a las que se ocupan de sobreproteger a sus hijos, les digo que no lo hagan porque cuando ustedes no estén pueden provocar en sus hijos, temor, inseguridad o bien buscar desesperadamente alguien que las reemplace; a las que están pensando en abortar…; a las madres que sin darse cuenta no advierten que sus hijos necesitan algo de tiempo y muchas respuestas, que no tienen que encontrar en las calles, sino en su hogar, no las juzgo, ya que trabajé toda mi vida, pero siempre traté de cuidar mi vínculo afectivo con mis hijos y eso no implica que no me haya equivocado en muchas ocasiones, pero estuve y los abracé muchas veces e infinitas veces les dije cuánto los amo; a las madres que han perdido a sus hijos, no les puedo decir lo siento, porque es muy poco, ni puedo, ni quiero imaginar el dolor agudo que deben sentir durante todas sus vidas, lo que sí les prometo es orar siempre por todas ustedes., porque el mundo los invita y los incita a meterse en una vorágine que los envuelve, y a veces dejan de ver con claridad cuál debe ser el norte en sus vidas., no habría tantos niños y jóvenes boyando por las calles sin rumbo, desorientados; no habría tanto anciano abandonado, tantas madres olvidadas, que cuando nosotros, ajenos a sus vidas, las visitamos y les preguntamos cómo están, rápidamente te responden, que tienen hijos, que están muy ocupados, pero que siempre les hablan y se acuerdan de ellas y entonces pienso, aún en ese momento los defienden y protegen.…pero a esos hijos que se van les recuerdo que Dios, nada más y nada menos que Dios, dijo:formado en valores, por enseñarme tantas cosas, que hoy tengo muy presente.