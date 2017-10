La sangre para ellos son medallas

Presurosa cerró la puerta del ascensor y, luego de marcar el número que la llevaría al piso donde estaba su departamento, se apoyó en uno de los costados. Agotada. Dejando que una extrema flojedad fuera relajando los músculos y desalojara la tensión, cansancio, ansiedad, pesadumbre, toda la gama de sentimientos que sobrellevaba a lo largo de la jornada y que, sin posibilidad de un momentáneo recreo, le hacía enfrentar la noche sin fuerzas y con el ánimo cada vez más deteriorado. Como todos los días, los minutos que demoraba el ascensor en llegar al décimo piso agudizaban hasta un grado intolerable la certeza de estar maniatada, sin alternativa para escapar ni eludir el hecho inexorable de regresar al sitio donde todo se presentaba ya con un cariz opresivo y desolador. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Estaba a punto de gritar la pregunta en súbita imprecación o simplemente para desahogarse, cuando descubrió al hombre con los ojos fijos en ella. Creyendo ser sorprendida en falta o cometiendo un acto demasiado personal, saludó con timidez. De inmediato, el hecho de encontrarse allí, a solas con él y a esa hora de la noche, le produjo cierta alarma, pero la postura descansada, sin indicios de una posible actitud agresiva y, sobre todo, la leve sonrisa que pretendía establecer una corriente de comunicación o, al menos, de simpatía, lograron serenarla. Poco a poco fue evadiéndose del entumecimiento. Sí. Tal vez ahora puede ocurrirme a mí. Ser la protagonista de eso que soñé tantas veces. De pronto, como si se tratara de un juego fascinante en el que podía gozar de una entera libertad, se dejó invadir por aquellas escenas que más le gustaba contemplar en cada película: los cuerpos desnudos de un hombre y una mujer buscándose con denuedo, voraces, impacientes por indagar en cada hueco y turgencia. Hacía varios meses que había tomado la costumbre de buscar esa clase de filmes en el videoclub, venciendo el pudor y ajena a los irónicos comentarios por sus gustos que llegaban a reflejar cierta perversión, con el único afán de sacar a Claudio del estado de apatía, falta de deseo, progresiva indiferencia. Sólo fugazmente le contagiaba su excitación y entusiasmo por revivir los primeros meses de casados, cuando lo primordial era estar juntos y hacer el amor, febriles y sin descanso. Más bien consiguió que le otorgara el carácter de una viciosa insaciable y, por las noches, prefería cada vez más leer una revista o dormirse en seguida, mientras ella quedaba desvalida ante la pantalla del televisor donde procuraba encontrar algún sucedáneo para aplacar las urgencias del cuerpo. Está haciendo bastante calor ¿no? Más que por interés en establecer un diálogo, formuló tan pobre reflexión para destrabar la boca reseca y justificar el lento, estudiado movimiento de su mano sobre el pecho hasta desabrochar los primeros botones de la blusa. Sin prestar atención a la respuesta, el verano llegó antes de lo previsto, tendremos que acostumbrarnos a estos días, sólo quedó pendiente de la mirada de él, ávida por descubrir alguna señal que reflejara deseo, sorpresa, fascinación. Vanamente. Tal vez es demasiado tímido y tiene miedo de fracasar. O a lo mejor doy la imagen de una mujer seria y respetable que nunca se atrevería a vivir una aventura. Sublevándose por tanta pasividad -pues ostentaba orgullosa la belleza de su cuerpo que, a pesar de cierta flaccidez y algunas incipientes arrugas, aún provocaba miradas de admiración y proposiciones plenas de procacidad cuando andaba por la calle-, se vio urgida por concretar la meta que parecía inaccesible pero, al presentirla tan jugosa y subyugante, no podía renunciar a conquistarla. Con repentina audacia. Sin dejarse abatir por el temor. Abrió el cuello de la blusa hasta descubrir la sinuosa unión de los senos, mientras pasaba la lengua por los labios, lentamente, con deliberada fruición, para que la saliva no sólo acentuara la intensidad del color sino, sobre todo, le confiriera un aire más sensual y provocativo, similar al que tantas veces había observado en Kim Basinger y Sharon Stone cuando deseaban atrapar o enloquecer a un hombre. Sí. Demostrarle que puedo ser tan irresistible como ellas. Una tarea espinosa porque el hombre aparecía demasiado rígido, sin el menor síntoma de deseo congestionándole la cara, ni las manos dispuestas a desgarrarle la ropa. Sólo creyó ser desnudada por lo ojos negros y profundos, como si fuera la tácita forma de concretar el propósito de tocarla y sin duda poseerla, hieráticamente apoyado en un rincón del ascensor, haciendo gala del mayor disimulo mientras comentaba los altos costos de algunos servicios y la inútil queja de los inquilinos. Tan frío como Claudio. Observándome como si fuera una simple madera o me hubiera convertido en una vieja que ya no es capaz de calentar a ningún hombre. Por ello, desde hacía varios meses, con un hálito de vergüenza y desasosiego, cada noche -contagiada por las mórbidas escenas que le ofrecía el televisor y sintiendo crecer cada vez más fuerte el repudio hacia el hombre acostado a su lado- debía utilizar las manos para alcanzar un esporádico respiro. Queriendo repetir la embriagante sensación de revolverse libre y voluptuosa entre las sábanas, amparada por la oscuridad del dormitorio, movió la mano derecha hasta introducirla entre los pliegues de la blusa y cerrarla sobre el pecho izquierdo, que por unos segundos acarició con morosidad, hasta bajarla a lo largo de una pierna y llegar al borde de la pollera. Tomar la iniciativa. Provocar eso que él no se atreve a realizar y yo no puedo esperar más. Comprendiendo que ya ningún signo de duda o escrúpulo o aprensión le haría perder la oportunidad de vivir por fin, arrebatada y sin ataduras, el momento más recordado de Atracción fatal, cuando Glenn Close se abalanzaba sobre Michael Douglas, solos en el ascensor. Sí. Como ella. Ahora. Pero la voz suave y cordial de él la paralizó. Abruptamente. Dejándola sin aliento, con la atroz sensación de haber recibido un disparo a quemarropa. Voy al piso octavo. ¿Podría avisarme cuando lleguemos? Soy ciego.