Certamen literario interclubes Leones

1) La Gobernación del Distrito “02” convoca a todos los integrantes de Clubes Leones, radicados en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, a participar del Certamen Literario Interclubes 2017-2018.2) Los trabajos serán sobre tema libre, y los géneros abordados, poesía y cuento.3) En caso de participar en ambos géneros, los aspirantes deberán enviar sus producciones en sobres separados, a la dirección de la Secretaría del Club de Leones de la localidad a la que pertenezcan.4) Las producciones se presentarán en tres copias firmadas con seudónimo, en hojas tamaño A4, letra Times New Roman, cuerpo 12, a doble espacio, impresas de un solo lado del papel. La extensión máxima es de tres carillas en el género cuento y de cincuenta versos en el género poesía.5) Los trabajos se colocarán en un sobre de papel madera oficio, en el que se incluirá otro más pequeño, cerrado, con el título de los mismos y el seudónimo en su frente, y en su interior los datos del autor (nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico).6) Los trabajos deben ser originales e inéditos y no haber resultado premiados, ni hallarse pendientes de fallo en otros concursos.7) Las producciones literarias se recibirán hasta el 15 de noviembre inclusive, teniéndose en cuenta la fecha del matasellos.8) Cada Club de Leones convocará un Primer Jurado, conformado por personas idóneas en la materia, quienes realizarán una preselección de un trabajo por género, que se enviarán a la Sede de esta asesoría, Club de Leones de Rafaela, sita en Alem 346 de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, CP 2300, hasta el 30 de noviembre.9) Allí se integrará el jurado definitivo, con personalidades relevantes del mundo de la cultura, siendo su decisión inapelable. Los resultados serán comunicados oficialmente el 15 de diciembre de 2017.10) Se otorgarán dos premios por género: primero y segundo, quedando librada a decisión del jurado la cantidad de menciones a otorgar.11) Los galardones se entregarán durante la Convención Nacional, a realizarse en La Falda (Córdoba) del 23 al 26 de mayo de 2018, que consistirá en trofeo y diploma de honor.12) Toda cuestión no prevista en estas bases, será resuelta según criterio de la Gobernación de Clubes de Leones del Distrito “02”.