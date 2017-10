Hubo lamentos y caras largas tras la derrota, la segunda en cinco presentaciones, del sábado por la noche en Tandil. Si bien Atlético de Rafaela no exigió en los 90 al arquero de Santamarina, tuvo unas cuantas como para abrir el marcador, llevó peligro al área rival, no lastimó. Fue muy light, se volvió sin nada y con algunos interrogantes.“Duele porque habíamos pensado un partido que si no nos equivocábamos pensábamos que podíamos llevar la victoria a Rafaela y no pudimos aprovechar las situaciones de gol que tuvimos y el rival si fue efectivo, duele porque queríamos confirmar la victoria del último compromiso en casa con una nueva victoria de visitante y no pudo ser”, apuntó Lucas Bovaglio tras el 0-1.-No, es una cuestión futbolística, hay otros equipos que también tenían el rótulo de candidatos y también les está costando un montón. Hay que trabajar, pulir errores, seguir siendo optimistas más allá de la bronca que hoy genera volverse a casa con las manos vacías y haber dejado pasar una chance de mantenernos arriba, hay que seguir.-Habíamos arrancado mejor el segundo tiempo. Habíamos tenido un par de situaciones, el gol de ellos vino en un momento en el que estábamos bien y después tuvimos un par más, sobre todo eran desbordes con centros que nos faltaba alguien adentro que la pueda empujar. Nuevamente volvemos a generar situaciones de gol y falta una pierna que empuje esa pelota adentro. Termina el partido y el arquero rival no sacó ninguna pelota de gol. Generamos situaciones pero en la definición no acertamos.-Lo vimos en los partidos anteriores y había jugado muy bien varios partidos, por eso no nos podíamos confiar en la previa del rival que tenía un punto porque merecía más. Es verdad que no nos generó las situaciones de gol que le generó a los demás rivales, no le habían llegado tanto tampoco, le creamos cuatro o cinco situaciones de gol. Ellos fueron efectivos, nosotros no, nos volvemos sin nada.-Nos está faltando finalizarlas, hay que seguir laburando en eso. Tenemos que pisar el área rival con más gente, eso no es pura responsabilidad del 9, tenemos que llegar con más volantes y ver si de esta forma, con algo bueno que está teniendo el equipo que es quebrar por afuera, lo podemos finalizar, es lo que nos está faltando.-Me gusta jugar bien para obtener buenos resultados. Una cosa va de la mano con la otra, podés ganar un partido circunstancialmente pero es difícil que puedas hilvanar una racha de triunfos consecutivos ganando partidos por casualidad, acá hay que hacer mérito, superar a los rivales. Siento que no fuimos superados por Santamarina pero fue efectivo y nosotros tenemos que pulir aspectos. Variamos el sistema adecuándonos al partido que íbamos a jugar, veremos para el próximo partido que lo encaramos.El empate creo que era lo más justo, esto es fútbol y no nos llevamos nada.-Estaba mala, con un pasto alto para disimular las irregularidades del campo de juego y eso hacía que la pelota circule lenta, eso a nosotros no nos sirve. Un terreno en estas condiciones es contraproducente para nuestro juego pero no es una excusa el estado de la cancha.