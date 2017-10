Granata acusó a Giuliano en el programa de Mirtha

Amalia Iris Sabina Granata, candidata a diputada nacional por el Frente Popular, no pasó desapercibida ayer en la mesa de Mirtha Legrand, donde denunció que le quieren comprar a los integrantes de su lista para que esta se caiga, no participe de los comicios del domingo y de esa forma se beneficie al postulante del massismo santafesino, Diego Giuliano."Llamaron a mi casa y a la de mi mamá para intimidarme y que me baje", advirtió la blonda conductora y periodista, que destacó que con escasos recursos para la campaña se las ingenió para lograr el voto de más de 55 mil santafesinos en las elecciones primarias del 13 de agosto. Y no se calló a la hora de hacer acusaciones, al señalar que Giuliano habría ofrecido grandes cantidades de dinero para que integrantes de su lista renuncien a esa postulación.Incluso recordó que antes de las PASO, por las presiones desde el massismo, varios integrantes de su lista se habían bajado de la misma por lo que tuvo que hacer maniobras contrarreloj para que los suplentes sean titulares. Cabe recordar que antes de la presentación de listas Granata no descartaba ser candidata por el espacio de Sergio Massa, aunque finalmente no hubo acuerdos y fue Giuliano el único que logró el aval del ex intendente de Tigre.De acuerdo a sus declaraciones, Granata -que es rosarina- si finalmente no participa de las elecciones sus votos tendrían como destino al postulante del massismo, lo que explicaría las supuestas presiones para que baje la lista del Partido Popular.Por otra parte, Granata lamentó que no la hayan invitado al debate de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe que se llevó a cabo anoche en Rosario con transmisión en directo por los canales 5 y 3 de esa ciudad y 13 de Santa Fe. "No me invitaron al debate, pero quería ir", afirmó en la #Mesaza por lo que anoche no pudo estar frente a Agustín Rossi, Albor Cantard, Luis Contigiani, Jorge Boasso y Giuliano.Granata compartió el almuerzo junto al candidato a senador nacional por el FIT, Néstor Pitrola, el director teatral Pepe Cibrián Campoy, el conductor Pato Galván, el candidato del massismo a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Matías Tombolini, y María del Carmen Gallego, madre de la joven desaparecida María Cash.