San Antonio recibirá al Midgets

Para dar cumplimiento a la séptima fecha del Torneo Oficial "50º Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral", la categoría más popular de nuestra región se presentará hoy en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio, en un programa organizado por el Club Atlético Belgrano.Luego de poco menos de cuatro meses de ausencia, la especialidad volverá a competir en ese trazado, el que no visita desde el 25 de junio, cuando había triunfado el sunchalense Leandro Giraudo.Esta fecha será la penúltima de la Etapa Regular y podría resultar determinante para las aspiraciones de quienes pretenden ingresar al play off, que cerrará la temporada y consagrará al número 1 tras el "Premio Coronación".Esta mañana se recibirán las inscripciones y se cumplirán los entrenamientos, para dar lugar después del mediodía al resto del espectáculo, con las series, semifinales, prefinales y la gran final.Juzgamos propicio recordar que con seis competencias disputadas hasta el momento, no hubo ganadores repetidos.Una particular que merece rescatarse es la relacionada con las posiciones del certamen, toda vez que tres de los cuatro mejor ubicados no han logrado celebrar en el escalón más alto del podio.Esa condición es obligatoria para aspirar a la obtención del título en un Torneo Oficial que reconoce la trayectoria de medio siglo de la entidad fiscalizadora, nacida en el año 1967 en la localidad de Vila.La anterior presentación de la categoría en el circuito "Atilio Carinelli (h)" se realizó, como ya quedó señalado, el 25 de junio de este año, ganando en la ocasión Leandro Giraudo, en el marco de la cuarta fecha.Las posiciones de la final quedaron ordenadas de la siguiente manera: 1º Leandro Giraudo, en 5m01s614; 2º Maximiliano Gallo a 749 milésimas; 3º Agustín Bonomo a 1s095; 4º Martín Mansilla a 2s534; 5º Alexis Valsagna a 5s317; 6º Maximiliano Battaglino a 5s601; 7º Cristian Dalmazzo a 7s731; 8º Cristian Molardo a 8s279; 9º Luciano Correnti a 8s716; 10º Henry Merke a 12s578; 11º Néstor Bosio a 13s684; 12º Cristian Mattioli a 14s172; 13º Ezequiel García a 14s882; 14º José Collino a 17s659; 15º Cristian Perusia a 18s895 y no clasificó Diego Bruera.Luego de seis fechas, Martín Mansilla es el puntero con 272 unidades; Cristian Dalmazzo tiene 221; Nicolás Scándalo 196; Alexis Valsagna 187; José Luis Costamagna y Leandro Giraudo 182; Luciano Correnti 174; Néstor Bosio 171; Cristian Molardo 170; Matías Franco 165; Ezequiel García 164; Agustín Bonomo 157; Ezequiel Valentini 156; Hernán Calvi 138; Cristian Perusia 124; Walter Zenklusen 123; Matías Audino y Henry Merke 121; Jorge Walker 116; Maximiliano Battaglino y Maximiliano Gallo 115; Mariano Bacci 113; Rodrigo Peretto 108; Diego Anthonioz 107; Gonzalo Zbrun 104; Arturo Funes 91; Martín Ferrari 90; José Collino 89; Diego Haspert 87; Cristian Mattioli 86; José Kunz 80; Rodrigo Bertholt 79; Emanuel Valsagna 73; Mariano García y Jorge Lovera 69; Matías Schanz 64; Diego Bruera 63; Ezequiel Gili, Nicolás Grosso y Vanesa Foschia 56; Rubén Balangero 54; Martín Ferrero 53; Andrés Osorio 51; Sergio Baima 50 y Juan Carlos Boscatti 48.