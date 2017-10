Denunció un argumento político

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró ayer que hay un "argumento político" detrás de su nueva detención y calificó como "asquerosa" la forma en la que la arrestaron."El argumento que han puesto para devolverme a la cárcel es mediático, muy activo de la política y de la manera de trabajar de (el gobernador) Gerardo Morales, para que se haga lo que él diga", sostuvo la dirigente social.Sala explicó que cuando los efectivos policiales la detuvieron, ella estaba "haciendo el trámite" para internarse en una clínica y que le hagan "una revisión médica", como le había exigido la Justicia."Fue algo muy asqueroso que me vengan a sacar en pijama, porque incluso hay videos en los que se ve que yo estoy en chancletas y pijama y de la manera tan asquerosa en la que me sacaron...", cuestionó.Sala, quien cumplía arresto domiciliario y este sábado fue trasladada nuevamente a la cárcel por orden del juez Pablo Pullen Llermanos, precisó: "Este tipo (por el magistrado) pone el argumento de que no quise ir al médico, cuando yo quería ir al médico y tengo las pruebas"."Me llevó la Policía de la provincia. Vinieron y se pasaron de prepo. Empujaron a mi marido y a una compañera que estaba en la casa, después me agarraron a mí, que estaba con chancletas y estaba en pijama. Ellos querían que saliera a firmar una resolución. Salí y me agarraron en el patio", relató.Ayer, la dirigente difundió en su Twitter oficial una breve carta en la que expresó que "una vez más atropellaron" su "dignidad", tras ser trasladada nuevamente al penal de Alto Comedero."Estamos viviendo un momento político en el que ellos nos quieren ver agachados y que tengamos que pedirle las cosas llorando. Conmigo están equivocados porque me pueden meter presa, pero yo no voy a agachar la cabeza y mucho menos pedirle disculpas de nada, porque no pienso hacerlo", expresó este domingo durante una entrevista con Radio 10.La líder de la Tupac detalló que "ni siquiera era una prisión domiciliaria" la que cumplía en su casa de la localidad El Carmen, ya que "tenía 26 gendarmes, 24 cámaras, la tobillera, toda la casa alambrada"."Si me pasa algo, responsabilizo al Tribunal Superior de Jujuy, también a Gerardo Morales, responsabilizo a Macri, al Gabinete provincial y nacional", agregó.