Una mujer recibió un disparo de arma

Un sujeto que disparó con un arma de fuego a una menor de edad fue detenido por la policía en Sunchales.Todo ocurrió en la tarde del sábado, cerca de las 18:00, cuando personal policial se hizo presente en calle Rivadavia al 100 de dicho medio, tras tomar conocimiento que allí una joven de 13 años se encontraba herida por un arma de fuego en una de sus extremidades inferiores y sin riesgo de vida, informó Relaciones Policiales en la víspera.De acuerdo a lo publicado por el portal sunchalense Móvil Quique, el hecho ocurrió en un predio que pertenece al ferrocarril. Además, la misma fuente dio a conocer que un sujeto habría disparado hacia otro hombre y lamentablemente la bala la recibió una menor de edad que estaba en las inmediaciones.Una vez atendida la víctima por servicios de emergencias, se pudo establecer que el responsable del hecho fue un hombre de 24 años, procediendo a su detención y traslado a sede policial junto con el secuestro del arma utilizada.Actuaciones a cargo de efectivos de la Comisaría Nº 3 de Sunchales.Por su parte, la edición digital de LA OPINION agregó a lo dicho que, el autor del disparo -un joven mayor de edad-, se presentó ante efectivos de la Comisaría de Sunchales y manifestó que "no quise herirla, se me escapó el tiro".Tras investigaciones realizadas, efectivos policiales recuperaron un perro de raza caniche toy que fuera sustraído por un joven de 22 años.El suceso ocurrió cuando la propietaria se encontraba con el animal en la vía pública y notó que el mismo había desaparecido. Luego de pesquisas efectuadas se detectó que el animal estaba siendo ofertado comercialmente por una red social. Por tal motivo se procedió a identificar al delincuente y al secuestro del can para su posterior devolución a su legítima propietaria. Labor desarrollada por personal de la Comisaría Nº 2.Dos motocicletas fueron recuperadas por efectivos policiales.Una de ellas fue encontrada en la intersección de calles Jaime Ferré y Woodgate por personal de Cuerpo Guardia Infantería y trasladada a sede de la Comisaría Nº 13 por razones de jurisdicción. Allí, constataron que la misma fue denunciada en sede de la Comisaría Nº 1 procediéndose a su traslado a dicha sede para continuar con las actuaciones legales correspondientes.Por otra parte, ante la denuncia del faltante de una motocicleta marca Honda Wave, efectivos de la Comisaría Nº 13 realizaron un operativo de saturación por Barrio Güemes logrando hallar dicho birrodado en la intersección de calles A. Illia y M. Giay. Se efectuó el secuestro del mismo y la posterior entrega a su legítimo propietario.Efectivos policiales recuperaron un caballo denunciado como sustraído.El faltante del equino ocurrió en la localidad de Angélica. Luego de pesquisas realizadas se estableció que el animal, una yegua, se encontraba en una finca del poblado de Vila.En el sitio, se efectuó el hallazgo de animal que posteriormente fue devuelto a su legítima propietaria. A su vez, se procedió a la aprehensión de un hombre de 60 años involucrado en el ilícito.Accionar llevado adelante por personal de la Subcomisaría Nº 5 de Angélica.