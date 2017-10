Día de la madre: las ventas crecen 1,1%

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Las ventas por el Día de la Madre subieron 1,1% frente a la misma fecha del año pasado, destacó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aunque la entidad aclaró que "las familias cuidaron el presupuesto" al buscar precios "moderados".Así, calculó que el ticket promedio en los comercios sondeados fue de $ 670, un 24,1% superior al año pasado, aunque aclaró que se trató "prácticamente de los mismos niveles cuando se lo calcula sin el efecto inflación"."Hubo un progreso leve con relación a la temporada pasada", consideró el presidente de la CAME, Fabián Tarrío.El análisis de la entidad señaló, de ese modo, que este año las ventas por el Día de la Madre registraron un incremento de 1,1% en la medición interanual."Las familias cuidaron el presupuesto con regalos de valores moderados y en el caso de los productos más costosos, muy sujetos a las promociones y facilidades de pago", estimó.El referente sectorial sostuvo que "posiblemente podría haber sido mejor si no fuera por el fin de semana que coincidió con el feriado del 12 de octubre, lo que desvió muchos gastos hacia el turismo, que también se vio con dinamismo desde el viernes"."La mayoría de los rubros que componen la oferta de esta fecha finalizaron con subas suaves, que si bien todavía están por debajo de las expectativas del empresario, ayuda a transitar hacia la reactivación", señaló el estudio.Los aumentos más marcados se dieron en Bazares y regalos con 2,4%; Gastronomía y Restaurantes con 2,3%; Servicios de estética belleza y relajación con 1,6%; Perfumería y Cosmética con 1,5%; e Indumentaria y Lencería con 1,4%.En tanto, el rubro Flores y Plantas con 1,3%; Bijouterie y Fantasías con 1,2%; Artículos para el hogar y uso personal con 1,1%; y Artículos de informática, celulares, y electrónicos con 1%."El movimiento comercial fuerte se sintió viernes y sábado. En la semana fue poco lo que se vendió y muchos negocios antes de brindar datos prefirieron esperar", concluyó CAME.