Vidal: cautelosa con una posible reelección

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se mostró ayer cautelosa ante la posibilidad de ir por una reelección y aclaró que "es una decisión que solo se puede tomar habiendo transcurrido más tiempo en este mandato" y aclaró que va a definirlo "con el Presidente" Mauricio Macri."Ocho años es mucho tiempo. Es una decisión que solo se puede tomar habiendo transcurrido más tiempo en este mandato. Mi energía está puesta en el hacer, si se necesita continuar 4 años más o no lo definiremos con el Presidente. Soy parte del equipo, siempre ocupé el rol en el que podía ayudar. Creo en un cambio en serio en la Provincia. Donde pueda aportar, voy a estar", explicó.En este sentido, la referente del PRO consideró que "hay una etapa en la Argentina de liderazgo unipersonal o de personalismo que está agotada" y aseguró que "no hay nadie que vaya a venir a salvar nada"."Siento que acompaño a los candidatos de Cambiemos como Mauricio me acompañó en 2015, al igual que Lilita (Carrió) y Ernesto Sanz en 2015. Somos un equipo de verdad y esto traspasa el equipo. Aun cuando fuéramos todos, tampoco alcanzaría. Los cambios que estamos haciendo en la Provincia, como la pelea contra las mafias o el boleto estudiantil no se podrían haber hecho sin la ayuda de otros", destacó.Durante una entrevista con Clarín, la mandataria provincial sostuvo que la próxima elección "es importante porque se define si se consolida el cambio que empezamos o si volvemos para atrás"."El cambio en el país o en la Provincia no depende de un Presidente o de una gobernadora, solos no vamos a conseguir nada. Necesitamos el acompañamiento de los bonaerenses el día del voto y todos los días después", resaltó.Vidal agregó que en el 2015 "fue la gente la que dijo basta" y que va a ser también "la que va a decir ahora cómo seguimos", al tiempo que aseguró que si los "vuelven a elegir, es más responsabilidad" y no "un cheque en blanco".Por otra parte, también se refirió a la iniciativa de dividir en cuatro municipios a La Matanza, el distrito más grande de Buenos Aires: "Para que eso avance se necesita una ley y como yo no estaba dispuesta a utilizar un tema tan serio en una campaña, definí que este año el Ejecutivo no presentara ningún proyecto", precisó.Finalmente, la referente de Cambiemos manifestó que "el de las PASO fue un apoyo muy importante para Mauricio" Macri y adelantó que en las generales van "a esperar los resultados" y "como llegan las cargas" de los datos para luego decidir en qué momento salen los candidatos a dar declaraciones, tras las críticas de la oposición por la celebración oficialista ante los primeros resultados."Nuestro sistema de votación es arcaico. Por eso propusimos la boleta única electrónica", subrayó la mandataria provincial.