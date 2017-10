Cristina reclama respuestas al pedido de transparencia

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner insistió ayer en que no está garantizada la transparencia para las próximas elecciones, en tanto que aclaró que durante su gestión "había números de inflación"."Solicitamos a la Justicia Electoral una serie de medidas tales como auditar el software, que fuera separada Gendarmería de la custodia y la vigilancia de los comicios. También pedimos que fuera separado el señor Tullio (Alejandro, director de Asuntos Institucionales del Correo Argentino) y ninguna de estas demandas ha sido contestada", explicó la expresidenta.La referente opositora denunció que no obtuvieron "respuestas" sobre estas demandas, pero confió en que "todavía falta"."No es una cosa que debería preocuparnos a los que somos candidatos o integrantes de la fuerzas; debería preocuparle a toda la sociedad porque calculo que cada uno que vota debe querer que su voto sea respetado y valga", resaltó durante una entrevista que le concedió al diario La Capital de Mar del Plata.De visita en esta ciudad balnearia, donde realizó un acto de campaña, la líder de Unidad Ciudadana aseguró que "más de 34 mil marplatenses no tienen trabajo y un número importante está subocupado".Por otra parte, volvió a criticar el coloquio que se realiza en uno de los hoteles de este lugar y del que participó el presidente Mauricio Macri y varios de los referentes de Cambiemos: "Marca un poco la pauta de lo que queremos representar cada uno", opinó."Fui Presidenta durante dos periodos y la verdad es que nunca asistí a ningún coloquio de IDEA, que es tradicional acá en Mar del Plata. Me parece que el dato más importante que tenemos, más allá de lo que cada uno pueda pensar acerca de cada cosa, es que hoy hay una inflación que se ha disparado nuevamente y estamos en la ciudad de más alta desocupación del país", destacó además Cristina Kirchner.En esta línea, agregó que durante su gestión "había consumo porque los salarios tenían poder adquisitivo" y las "paritarias y acuerdos salariales" superaban los aumentos de precios."Me acuerdo que se decía en cada Coloquio de IDEA que la inflación era el gran tema, que por cierto lo es, pero se decía que la inflación era porque nosotros emitíamos; se decía que era porque había un alto consumo y porque eran altos los salarios… Bueno resulta ser que ahora tenemos más inflación que en el 2015", cuestionó.Para la candidata a senadora, la suba de precios "es un fenómeno complejo que tiene su razón de ser fundamentalmente en la concentración de los eslabones de la producción que monopolizan precios y fijan precios, etcétera"."En la provincia de Buenos Aires, de cada tres bonaerenses, dos votaron en contra. Lo que pasa que tenemos ventanillas diferentes en la oposición. En primer término, la mayoría no está de acuerdo con la marcha del rumbo económico. En segundo término, no se puede soslayar el blindaje mediático inédito de este gobierno", consideró.Finalmente, la expresidenta defendió también los datos que se daban en su gestión: "Sí, había números de inflación, lo que pasa es que salían todas las consultoras a decir que no eran exactamente los números. Si los números de la inflación hubieran sido los que decían las consultoras o el IPC Congreso cómo se explica el boom de consumo", se preguntó."Entonces esta realidad es muy contundente y muy palpable. Los teatros estaban rebosantes; los empresarios esperaban que llegara la temporada. Llegamos a tener más de 500 espectáculos en la ciudad de Buenos Aires y todos llenos. Este personaje de los chicos, Topa, llenaba en todas partes. Preguntale a Topa cómo le va ahora", argumentó.