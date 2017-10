Ferro empató, Peñarol goleó y el Clausura arde más que nunca!

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol está que arde. Ayer, en continuidad de la 11ª fecha, Ferrocarril del Estado no pudo superar a La Hidráulica, empataron 3-3, y Peñarol, que goleó 5-3 a Florida en Clucellas lo alcanzó en la cima del torneo. Otra vez los de barrio Los Nogales y Villa Rosas lideran las posiciones.En Barrio Italia, Argentino Quilmes venció 2-1 a Ben Hur, de lo peor del certamen, alcanzó a Ramona en puesto de Promoción (deberían jugar un desempate) y también se permite soñar con el campeonato, claro, matemáticamente los números le dan.Atlético de Rafaela le ganó 2-1 a Sportivo Norte y Unión de Sunchales igualó sin goles ante el Deportivo Ramona.Este lunes, desde las 15:30 hs (Reserva 14 hs) estarán cerrando este 11° capítulo liguero 9 de Julio ante Argentino de Humberto I, cotejo que fuera reprogramado por la lluvia de la semana pasada y postergado para la jornada de hoy. El árbitro principal será Javier Simoncini.Cancha: Agustín Giuliani.Arbitro: Enrique Calderón.Reserva: 4-1ST 1m Valentín Peretti (BH), 4m Axel Blanco (AQ) y 17m de penal Matías Díaz (AQ).Expulsado 16m ST Nicolás Besaccia (BH).Cancha: Ferrocarril del Estado.Arbitro: Ariel Gorlino.Reserva: 2-1PT 19m Lucas Ibáñez (F), 35m Hernán Haspert (F), ST 4m Pedro Asis (LH), 8m Ariel Villalba (LH), 14m Francisco Monay (F) y 32m Ignacio Gorosito (LH).Cancha: Brown de San Vicente.Arbitro: Franco Ceballos.Reserva: 0-1PT 2m Alberto Albera (B), 32m y 37m Agustín Costamagna (L), ST 44m Carlos Albera (B).Expulsado 45m ST Leandro Leurino (B).Cancha: Florida de Clucellas.Arbitro: Mauro Cardozo.Reserva: 1-3PT 10m Mauricio Mansilla (P), PT 31m de penal, ST 7m y 10m Leonardo Ochoa (P), PT 38m Néstor Moreno (F), 41m Denis Caglieris (P), ST 14m Jorge Salteño (F) y 35m de penal Hernán Dobler (F).Expulsado 30m PT Jorge Domínguez (F).El domingo se juegan los partidos de ida por la etapa final por el ascenso con el siguiente programa: Zona Norte: Primera: Dep. Aldao 0 vs. Independiente Ataliva 0. Reserva: Moreno de Lehmann 1 vs Unidad Sancristobalense 2. Zona Sur: Primera: Santa Clara 0 vs Bochazo 0, Zenón Pereyra 0 vs Talleres (MJ) 1.En la Primera C liguista se jugó la quinta fecha del torneo ‘Definición’: Atlético Esmeralda 2 vs. Juventud Unida 1, Bella Italia 4 vs. San Isidro 2, Sp. Libertad 0 vs. Belgrano 3, Dep. Susana 0 vs. Sp. Aureliense 0. LasBella Italia, 12, puntos; Belgrano 11; Juventud Unida 10; Atl. Esmeralda 10; Dep. Susana 5; Libertad E.C. 3; San Isidro de Egusquiza 3; Sp Aureliense 2.Deportivo Susana vs. Atlético Esmeralda, Sportivo Aureliense vs. Libertad Estación Clucellas, Belgrano San Antonio vs. Deportivo Bella Italia, Atlético San Isidro de Egusquiza vs. Juventud Unida de Villa San José.