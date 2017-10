Una de cada tres PyMEs atraviesa litigios laborales

Una de cada tres PyME industriales atraviesa litigios laborales y afrontan en promedio tres juicios por empresa.El 34% de las PyME de la industria manufacturera de todo el país (una de cada tres) se encuentra involucrado en algún caso de litigiosidad laboral, y el 60% de las empresas señala que los juicios laborales ya se han convertido en la principal dificultad para incorporar nuevos trabajadores y de aumento de costos económicos. Estos datos se desprenden de un Informe Especial, que evalúa la gravedad del problema de la judicialización del mundo productivo, realizado por la Fundación Observatorio PyME e IDESA (una institución especializada en temas laborales).Las principales conclusiones de este estudio son:• El 34% de las PyME de la industria manufacturera de todo el país (una de cada tres) se encuentra involucrado en algún caso de litigiosidad laboral, ya sea por una demanda directa (hacia la propia empresa) o indirecta (citación o convocatoria por responsabilidad solidaria, A.R.T., etc.), y afrontan en promedio 3 juicios por empresa.• El fenómeno se da con mayor intensidad en PyME medianas -entre 51 y 200 ocupados. Prácticamente la mitad de estas empresas manufactureras están involucradas en casos de litigiosidad laboral, mientras que esa proporción es de un tercio entre las pequeñas –10 a 50 ocupados–.Además la cantidad de litigios por empresa, en el caso de las medianas más que duplica a la observada entre las de menor tamaño (5 vs. 2, respectivamente).• Los juicios laborales se dan fundamentalmente por desacuerdos en la indemnización por despido y en el carácter laboral o no de afecciones que los trabajadores dicen sufrir y/o el monto que se reclama como reparación. En empresas tecnológicas, las diferencias salariales entran también como principal factor.• El 60% de las empresas señala que los juicios laborales ya se han convertido en la principal dificultad para incorporar nuevos trabajadores y de aumento de costos económicos.• El fenómeno de juicios laborales se presenta con intensidad diferencial en sectores industriales de generación de alto valor agregado: Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión y Máquinas y equipos, y en sectores importantes en la generación de empleo popular: Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado y Caucho y plástico.A su vez, en estos últimos sectores la proporción de PyME afectadas es similar al promedio pero la cantidad de demandas judiciales por empresa es más elevada: 5 en el caso de Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado, y 6 en el de Productos de caucho y plástico.• Por su parte, entre las PyME de Software y Servicios Informáticos de CABA (SSI) el 21% presenta estos problemas, con una media de 2 demandas judiciales por empresa. Asimismo, se refleja con mayor intensidad en el caso de las medianas.• La principal causa que da lugar al litigio es la indemnización por despido: 43% de las PyME de industria afectadas y 26% de SSI.La segunda son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 40% de las PyME manufactureras. Para sus pares de SSI, las diferencias salariales con un 16%.• Entre las PyME de la industria manufacturera involucradas, las principales consecuencias de la proliferación de la judicialidad son: 1) la dificultad de incorporar nuevos trabajadores (60%), 2) el aumento de costos (60%), y 3) el desincentivo a las inversiones (50%).• Por su parte, los empresarios del sector SSI presentan las mismas consecuencias aunque en distinto orden: 1) aumento de costos (50%), 2) desincentivo a nuevas inversiones (30%), y 3) dificultad para incorporar nuevos recursos humanos (25%).