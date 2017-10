Capacitaron a jóvenes para ampliar sus posibilidades de llegar a un trabajo

Este miércoles, en el Centro Cultural Municipal, se llevó a cabo una jornada de Empleo Joven de la que participaron más de 100 chicos y chicas que asistieron a diversas capacitaciones que brinda la Subsecretaría de Economía Social y Empleo de la Municipalidad de Rafaela.En este encuentro estuvo presente el intendente Luis Castellano quien escuchó las reflexiones que cada uno de los grupos expuso acerca de lo que consideran que es el empleo joven, y las ventajas y desventajas con las que se encuentran cuando buscan un trabajo.Algunas de las experiencias que los chicos compartieron fueron: “Cuando vas a pedir trabajo a una empresa te discriminan porque tenés un tatuaje o una gorra. Pero vos sólo vas a buscar un trabajo para darle de comer a tus hijos”. “Las ganas que uno tiene de trabajar quedan guardadas en una caja adonde arrojan el currículum que uno presenta”. “Cuando fui a pedir trabajo no me quisieron tomar porque tengo dos hijas”. “Tenemos muchas ganas de trabajar pero no nos dan oportunidades”.BRINDAR OPORTUNIDADESEmpleo Joven es una política social municipal que busca incluir a los jóvenes a través de una serie de programas y capacitaciones, para mejorar sus condiciones de empleabilidad y ampliar las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo.El programa trabaja sobre la idea de tener un proyecto de vida basado en la formación y la capacitación; promueve que finalicen sus estudios obligatorios; ofrece la formación en un oficio y la realización de prácticas calificantes en ambientes reales de trabajo. Este año, 250 jóvenes participaron del Curso de Introducción al Trabajo y Club de Empleo.El Intendente les manifestó que “a los jóvenes que cumplen los 18 años les está costando cada vez más entrar al mercado laboral. Les voy a compartir un dato que cuando lo leí me dejó perplejo: un informe del Banco Mundial reveló que el 60 por ciento de los chicos que empiezan la escuela primaria hoy, cuando terminen la escuela secundaria van a estar trabajando en un puesto laboral que todavía no fue creado. Esto habla de la velocidad del cambio tecnológico que estamos atravesando y de la importancia de trabajar con los jóvenes en el tema educativo”.Ante este panorama, volvió a insistir en “la importancia de la educación y de prepararse para este mundo que se viene. Siempre tengan presente que en el municipio tienen el acompañamiento y el apoyo para capacitarse y adquirir herramientas que les permitan hacer frente a esta realidad”. Además, los alentó a “no bajar los brazos a pesar de las adversidades con las que se encuentren. Nunca pierdan las ganas de superarse y de cumplir sus sueños”.