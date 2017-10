El PJ propone crear una "Comisión Intersectorial de Transparencia Policial"

El bloque de concejales del Justicialismo (Evangelina Garrappa, Marcelo Lombardo, Jorge Muriel y Silvio Bonafede) presentaron una minuta de comunicación en el Concejo Municipal en donde le sugieren al Ejecutivo que analice "la posibilidad de crear la 'Comisión Intersectorial de Transparencia Policial' en el marco del Consejo de Seguridad Ciudadana. Se propone que la misma esté integrada por representantes de todo el arco político con representación legislativa y la sociedad civil a través de sus instituciones (centros académicos, sector científico tecnológico, sector industrial y comercial, Federación de Entidades Vecinales, C.G.T., entre otros)". La semana que viene se analizará con el resto de los ediles.Esta comisión "podría impulsar medidas y mecanismos de control y evaluación comunitaria a la policía, como las que seguidamente se enuncian:son pensadas como espacios representativos de las organizaciones comunitarias e institucionales de reconocido trabajo social de cada barrio: clubes, asociaciones vecinales, iglesias, centros culturales, asociaciones de comerciantes, escuelas, centros de salud, entre otros. Entre sus objetivos se puede destacar:- Efectuar diagnósticos participativos que permitan confeccionar mapas del delito, entendidos como insumo para la toma de decisiones.- Realizar propuestas sobre planes locales de prevención del delito, impulsando acciones de integración comunitaria en articulación con el Estado en sus distintos niveles.- Contribuir a evaluar el desempeño policial y evitar prácticas de corrupción, entre otras medidas, solicitando informes a las comisarías e invitando a autoridades policiales y funcionarios públicos de las distintas agencias estatales a participar en las mesas y rendir cuentas.en colaboración entre el ICEDEL y las Universidades de la ciudad, realizar un relevamiento en los diferentes barrios, indagando en detalle los contactos con el servicio policial de las personas durante los últimos seis meses (o período a definir) y las valoraciones que realizan a partir de los mismos sobre la calidad del servicio. Los resultados de las entrevistas deberán darse a conocer públicamente a los medios de comunicación.facilitar que vecinos y asociaciones civiles intervengan con opiniones en los procesos de ascensos y promociones de oficiales superiores de la policía de su jurisdicción. Las mismas serán de carácter no vinculante.- Instar desde el Consejo de Seguridad a las autoridades policiales a presentarse de forma trimestral ante el mismo, para brindar información que incluya: nómina del personal que presta servicio en cada una de las seccionales indicando su jerarquía y funciones; listado de vehículos policiales afectados, distribución del gasto, indicadores y estándares de desempeño y en qué medidas están siendo atendidas las necesidades ciudadanas.- Institucionalizar que la policía responda a pedidos de acceso a la información y participen de reuniones de las mesas barriales para responder preguntas y evaluar su desempeño.- Exhortar al Gobierno Provincial a que realice “pruebas de integridad” para el personal policial, sometiéndolo a análisis de antecedentes, pruebas toxicológicas, pruebas psicológicas y análisis socio-ambiental así como a la obligación de presentar su declaración jurada patrimonial, actualizándose en cada ascenso o luego de transcurridos cinco años.- Instar a la creación de un sistema de protección al personal policial que denuncie -en carácter de víctimas o testigos- actos de corrupción o hechos ilícitos que observen en el ejercicio de sus funciones.ante el desafío de alertar y movilizar a la opinión pública y a las autoridades sobre el impacto negativo de la corrupción policial en la lucha contra el delito, es necesario impulsar una agenda de investigación y producción de conocimientos para comprender la relación entre transparencia, corrupción, rendición de cuentas y seguridad ciudadana. Para ello las universidades con presencia en la ciudad pueden contribuir a generar estudios de buenas prácticas y lecciones aprendidas para contribuir a la difusión de valores con eje en la transparencia y ética en la gestión de los recursos públicos.FUNDAMENTOSLos concejales toman como base "los confusos acontecimientos que vinculan al Jefe de la Unidad Regional V de Santa Fe, con sede en Rafaela con el supuesto delito de cohecho e irregularidades con las horas extras del personal, se pone evidencia una vez más la profunda crisis de confianza que atraviesan las fuerzas de seguridad y la necesidad de impulsar medidas para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas de quienes tienen el deber de cuidarnos a todos los rafaelinos"."Lamentablemente, este tipo de hechos no suele ser un fenómeno aislado, sino más bien atribuible a toda una institución “contaminada” que amerita medidas concretas de prevención y sanción de manera directa por parte de las autoridades provinciales que tienen la responsabilidad constitucional de velar por la seguridad ciudadana; sin embargo los reclamos de los vecinos ante estas situaciones impactan también en los Estados locales como interlocutor más cercano. Ante esta realidad, en el año 2008, el Estado local propició en el ámbito del Consejo Consultivo Social la conformación del Consejo de Seguridad", señalan.Agregan que "la persistencia en el tiempo de la inseguridad ciudadana y su proceso de permanente agravamiento requiere reimpulsar y fortalecer el mismo, dotándolo de herramientas y recursos para gestionar la seguridad con transparencia"."Como representantes de la ciudadanía no podemos mirar para el costado, porque el vecino se siente indefenso y defraudado cuando surgen este tipo de casos que no sólo deterioran la credibilidad y legitimidad de las instituciones encargadas de velar por los derechos y deberes ciudadanos y hacer cumplir la ley", concluyen.