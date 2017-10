Juntos como desde hace más de 60 años

(*)En el mes de noviembre de 1957, un grupo de preadolescentes se despedía de sus maestros: Sra. Elida S. de Maggi y Enri Milessi, dejando atrás una hermosa y feliz etapa de niñez que duró 7 años entre los florecidos lapachos y jacarandáes de la Escuela Normal N°4 "Domingo de Oro".Todos con deseos de volar hacia distintos sueños, pero a la vez, de seguir manteniendo esa fraternal amistad. Por ello, se redactó un acta de compromiso, en la que cada uno, con su firma, prometió participar de reencuentros, cada 5 años.Y así se fue cumpliendo, quinquenio tras quinquenio, hasta hoy, cuando ya han pasado 60 años. La primera reunión se organizó fácilmente, ya que la mayoría residía aún en la ciudad y se veía en cumpleaños, en los famosos "asaltos", bailes o tertulias del club Independiente.Pero a partir de allí, cuando los jóvenes se fueron dispersando, ya sea por estudios, trabajos o por formar sus familias, lograr estos encuentros no fue tan sencillo. Gracias al entusiasmo de Pina Scalenghe y de Miguel Bañón, que fueron siempre los promotores para llamar a uno y a otro, de ubicar a los más lejanos, se concretaron estas reuniones.Y se fueron encontrando... y así supieron de la vida de cada uno, de volver a ver a sus maestros. El compromiso de mantenerse en contacto se cumplió y cada vez es mayor la expectativa por volverse a ver. Algunos ya no están, pero recordarlos con fotos y anécdotas es como revivirlos.Nos reunimos en un nuevo almuerzo. Recordamos aquellas historias de niños. Repartimos un CD con nuestra historia común. Y la pasamos bien, como siempre.Es un privilegio haber podido mantener este hilo de amistad durante tantos años, que no es casual, sino que fue posible gracias al cariño y respeto hacia la escuela primaria, inculcados por los padres, quienes siempre estuvieron comprometidos con la vida escolar de sus hijos, la familia y la escuela pusieron cimientos muy sólidos para que aquellos egresados de 12 años hoy, con más de 70 de edad, sigan disfrutando de ese compañerismo y puedan confirmar lo que dice la canción: "Esta es la gran familia juvenil de la Normal...".(*) En nombre de los Egresados de Primaria 1957