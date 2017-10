Mi generación y la de mis padres

Sr. Director:Antes, nuestros padres vivían en términos binarios, es decir, uno o nada: una casa, un auto, unas vacaciones al año, un perro, una carrera, una tv, una hipoteca, en síntesis, un proyecto de vida. Los millennials, en cambio (personas nacidas entre 1980 y 2000), surgen en una sociedad de consumo, donde buscan la pluralidad, la diversidad, consumir más y más rápido, en una sociedad donde solo se es si se consume, y uno se define por ese consumo, marcando otro ritmo de vida.El problema es para aquellos que no cumplen la cuota de consumo exigida, se quedan afuera de los estándares sociales y no hay proyecto inclusivo que les genere interés. Sería bueno detenernos un poco y reflexionar sobre las cantidades abismales de publicidad que invaden las pantallas (que por otro lado, vemos todo el tiempo).Y pensar cómo desarrollar nuestra economía completando ese centenar de necesidades básicas propias de nuestra actualidad como redes de agua, educación, seguridad, y no tratar de satisfacer a los ya están satisfechos, solo que no lo saben.Bianchi MauroDNI 36.315.442