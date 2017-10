Cantos, versos y recitales/ en homenaje a la madre/ un sinnúmero de mortales/ de haber escrito alarde.Perteneciendo a esa feligresía/ quiero exaltar mi poesía/ a la autora de mis días.Seré breve no por ser indiferente/ sobre ese ser extraordinario/ sino que demostrado está/ por quienes versean a diario/ que para hablar de la madre/ no hay palabras suficientes.Mientras las grandes potencias/ disputan su posición con la guerra/ aferradas a sus creencias/ su sublime amor traspone las fronteras/ porque es el único dios/ sin otros en la tierra.Madre es el nombre que decimos/ y que al agonizar repetimos,/ madre es a mi juicio/ según mi corazón me indica/ síntesis de lo que significa/ grandeza, comprensión y sacrificio.