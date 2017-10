El "9" tiene una buena chance ante Rivadavia

Con la misión de recuperarse de la caída sufrida ante Tiro Federal y a la vez buscar en soledad el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Zona B Litoral Sur, 9 de Julio recibirá esta tarde a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, en la continuidad de la 14ª fecha del Federal B. El compromiso está previsto para las 17 en el estadio "Germán Soltermam", con el arbitraje del santafesino Enzo Silvestre.

El León ya conoce, antes de salir a cancha, que con un empate quedará solo en el segundo puesto y por ende entre los que clasifican a la segunda fase. Esto porque el viernes Ben Hur superó a Puerto San Martín en la apertura de la fecha. No obstante, el León en caso de obtener los tres puntos le sacaría cuatro de ventaja a Sp. Rivadavia, con 12 por jugar. Por ende seduce mucho más la posibilidad de ganar para lograr un margen interesante sobre sus rivales.

Cuando el certamen ingresa en su tramo decisivo, la importancia de la localía es cada vez mayor. En este aspecto el "9" viene aprovechando este factor, ya que salvo el tropezón ante Atlético San Jorge en la segunda fecha, no volvió a perder en su reducto.

Además, el presente de su rival no es el mejor en cuanto a resultados. Ello derivó en la salida de Marcos Gutiérrez luego del empate ante Ben Hur el domingo pasado, quien fue reemplazado por Eduardo Ledesma. Asimismo, la dirigencia decidió desvincular a una decena de futbolistas que no tenían participación importante en el equipo.



TENDRIA UN CAMBIO

El técnico Maximiliano Barbero trabajó en la semana con la intención de modificar en parte el funcionamiento del medio hacia adelante, con un intérprete. Si bien Hugo Góngora entrenó de manera diferenciada algunos días, con el objetivo de no ser exigido desde lo físico para que llegue de buena manera al encuentro, la intención pasa por buscar mayor explosión por el costado izquierdo con el ingreso de Martín Pelosi, pero sin resignar el desequilibrio que puede aportar Guillermo Funes de tres cuartos de cancha hacia adelante. Por ello, dejaría el once titular Kevin Muñoz, que no puede rendir como lo hizo en otros encuentros.



LOS DEMAS PARTIDOS

Domingo a las 16: ADIUR de Rosario vs. Tiro Federal, Silvio García (Rosario); Unión Totoras vs. Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, Gonzalo Barrios (Esperanza).

Lunes a las 16, Coronel Aguirre vs. Atlético San Jorge, Roberto Franco (asistentes Ariel Gorlino y Gonzalo Hidalgo, todos de Rafaela).