La propia impronta

"Soy una concejal que siempre sostuvo una necesidad de la pluralidad, de sentarnos con las organizaciones por proyectos centrales y he peleado mucho para que esto perdure para que sea un estilo a instalar más fuerte aún", dice Natalia Enrico, en relación a sus tareas habituales dentro del Concejo.Destacó que "hemos presentado más de 130 proyectos" desde que ha tomado una banca y que "en sólo este 2017 ya van alrededor de 60, y eso es mucho", dice.Pero a su vez advierte: "nosotros no hacemos trabajo de propaganda permanente de todo, pero si son acciones que le resuelven el día a día al vecino. Acciones que para nosotros son importantes porque hay mucho compromiso. En mi caso particular, mi compromiso con el hacer viene desde muy chiquita, desde los 13 años cuando empecé en el secundario con el centro de estudiantes, continué en la facultad con un fuerte compromiso, siendo dirigente estudiantil y continúo con mi participación en el Frente Progresista, eso es para siempre".En tanto, hizo un pedido a los rafaelinos de cara al 22 de octubre, haciendo referencia a la actualidad que vive Rafaela: "le queremos pedir a los rafaelinos que el Frente Progresista tiene la posibilidad de sostener una banca en el Concejo, de continuar profundizando este trabajo que mencionábamos antes, pueda valorar ese voto. El voto que representa el posicionamiento de las mujeres en la política, en el Concejo, el equilibro, pero sobre todo que los reclamos, obras y la inversión del Gobierno provincial se continúe canalizando a través de nosotros. Junto con el aporte y el acompañamiento, a los clubes de barrios, a organizaciones sociales, instituciones, es todo incalculable", concluyó.