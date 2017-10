Comerciantes quedaron contentos con las ventas, superando las expectativas

Algunos fueron decididos al local indicado por el regalo elegido. Otros, dieron vueltas y vueltas para encontrar "eso" que tanto le puede llegar a gustar a mamá. En tanto, un número menor de clientes, ingresaba al local y decía: "queremos buscar un regalo para mi mamá", esperando algún asesoramiento del dueño.Lo concreto es que el centro de la ciudad de Rafaela se movió completamente con compras para uno de los días más especiales del año, y según pudo averiguar LA OPINION, los números cerraron."Los comercios de la ciudad superaron las expectativas en cuanto a ventas, fui hablando con la mayoría durante todo el día y estaban muy contentos, a pesar de que faltan algunas horas para finalizar la jornada", le dijo a este medio Silvia Ibarra, coordinadora de Paseo del Centro.Y algo de esto se notó durante la mañana de ayer, con los comercios repletos, pero sobre todo con mucha gente caminando y recorriendo el Bv. Santa Fe para decidir dónde entrar y qué llevar. Algunos locales se vieron saturados por la cantidad de personas que ingresaban, y tuvieron que extender el horario de cierre, pasándose más allá de las 12 del mediodía. Y a la tarde sucedió algo similar, estaban todos muy contentos, según diversas averiguaciones. "La mayoría viene derecho a comprar el regalo sin dar tanta vuelta. Otros averiguan precios, pero es en menor medida", le dijo el dueño de una joyería a esta redacción.El movimiento fue tal que las calles de la ciudad estuvo llena de inspectores. Es sabido lo difícil que es el tránsito en nuestra ciudad, y lo que cuesta ordenarlo. Por eso, no tardaron en colocar varios guardas en cada esquina, teniendo en cuenta también que ayer se llevó a cabo la Fiesta de las Culturas, organizada por el Municipio, que demandó un importante orden en pleno centro.Recordemos que ayer por la mañana tampoco se cobró Estacionamiento Controlado, teniendo en cuenta este gran movimiento, que no se vio para nada aliviado por la tarde, ya que se notó la mayor circulación de gente. "La mayoría de los comerciantes estaban muy contentos. No hicieron el cálculo final, pero seguramente fue muy positivo y favorable", dijo Ibarra.Por lo que este medio pudo averiguar, el gasto promedio fue de $ 650. Esto obviamente varía y puede no estar a la altura de muchos de los regalos que se hicieron ayer, pero es el precio que muchos (sobre todo hombres) han gastado en este obsequio. Entre las preferencias se destacaron la ropa y el calzado. Algunos estuvieron más modernos, y se fueron para el lado de la tecnología, y la informática. Si bien no se hizo un cálculo exacto, vale aclarar que anoche en varios lugares "tradicionales" de nuestra ciudad había varias reservas hechas para compartir una lujosa cena. Los productos de belleza y las flores también fueron ayer una opción.