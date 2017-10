El CAI quiere definir

Este domingo se disputará el segundo partido de la serie de play offs en cuartos de final del Oficial "Carlitos Turati" de primera división de la ARB, entre 9 de Julio e Independiente. El duelo está programado para las 20.30 en el gimnasio Centenario del León.

Recordemos que en el primer juego se impuso Independiente por 67 a 58, motivo por el cual el elenco de Cristian Losano intentará sellar el pasaje, mientras que la formación de Jorge Chiabotto irá por un tercer duelo.

Las restantes tres series seguirán en lunes: a las 20,00: Sportivo Ben Hur (0) vs. Atlético (1). Lunes, a las 21,00: Peñarol (0) vs. Libertad (1). Lunes, a las 21,30: Unión vs. Argentino Quilmes (el primer partido está a resolución del Tribunal de Penas).



UNION PERDIO EN GALVEZ

En el estreno en el torneo Federal, Unión de Sunchales cayó frente a Santa Paula de Gálvez. Fue derrota 73 a 65 ante uno de los nuevos equipos de la División Santa Fe. El pivote Manuel García aportó 18 puntos, pero no bastaron, en la formación de Martín Méndez, mientras que el joven base Pedro Porchietto convirtió 15 puntos. El ex Unión Giletto fue la figura galvense con 19 puntos.

El próximo viernes, el Bicho Verde recibirá a Atalaya de Rosario.