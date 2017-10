Píldoras Políticas

"LA MANITO Y NADA MÁS"La expresidenta Cristina Kirchner encabezó un acto en La Matanza y, cuando pensó que había terminado, uno de sus asesores le advirtió que se olvidaba de hacer mención al traslado de la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, al Penal de Alto Comedero.Sin embargo, antes de referirse al tema, la candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana quiso saludar a un grupo de militantes que se encontraba en el polideportivo Juan Domingo Perón, en la localidad de González Catán."Ya te doy la manito. Tomá la manito", señaló la exjefa de Estado al saludar a un joven, que al parecer quiso expresar su cariño más de lo que Cristina Kirchner hubiese esperado.Ante ello, agregó: "La manito, no más. El resto se mira y no se toca".Luego, la líder de Unidad Ciudadana se dio vuelta, miró a la intendenta local, Verónica Magario, y le advirtió, entre risas: "Ojo, porque estos son unos vivos, ¿viste?".LO SALVO ANTONIALa visita del líder de U2, Bono, a la Argentina estuvo marcada por la reunión que mantuvo con el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, así como también por el hecho de haber tenido que postergar una hora el comienzo del recital por el partido que la Selección nacional frente a Ecuador.El pasado martes, en el Estadio Unico de La Plata se pudo ver a Peña; al asesor ecuatoriano, Jaime Durán Barba; y al candidato a senador nacional de Cambiemos Esteban Bullrich disfrutar tanto de los goles de Lionel Messi como del posterior espectáculo de la banda irlandesa.En la Casa Rosada destacaron que el presidente Mauricio Macri no fue de la partida porque tenía que festejar el cumpleaños de su hija menor, Antonia, en la Quinta de Olivos."Sino, hasta se hubiese animado a subir al escenario a cantar", bromearon en el entorno del jefe de Estado, quienes aún lo cargan por aquellas imitaciones que el líder del PRO supo hacer del histórico cantante de Queen, Freddie Mercury.En ese sentido, agregaron, con tono socarrón: "Lo salvó Antonia con su cumpleaños de hacer un nuevo papelón".SI NO QUEDA OTRAElisa Carrió, la candidata a diputada nacional del oficialismo en la Ciudad, montó su propio show delante y detrás de cámara durante el debate del programa "A Dos Voces". Nadie se sorprendió (todos la conocen) salvo el postulante del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal."Lo abrazo a Ramal, que sacó más votos que yo en 2011", bromeó Carrió antes del debate, cuando los cuatro candidatos posaron para la foto. Hubo risas por el comentario pero a Ramal se lo notó incómodo.Por esa razón, cuando llegó el turno de que cada candidato le hiciera preguntas a otro y a Ramal le tocó, por descarte, interrogar a la dirigente de Cambiemos, el candidato de la Izquierda contestó resignado: "Bueno, si no queda otra, le pregunto a Carrió".PARA UN PERONISTA...El último viernes Mar del Plata se convirtió en la capital de la política argentina. El presidente Mauricio Macri asistió al Coloquio de IDEA y en paralelo la candidata de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner encabezó dos actos. Pero no fueron los únicos que hicieron política en "La Feliz".El candidato a diputado Eduardo "Bali" Bucca, hombre de confianza de Florencio Randazzo y postulante a senador por el Frente Justicialista, mantuvo un encuentro con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.Las aspiraciones presidenciales de Urtubey son tan conocidas como su deseo de formar parte de la "renovación" del peronismo, proceso en el que también quiere meterse Randazzo. Durante la reunión, Bucca y Urtubey hablaron sobre el futuro del partido de Juan Domingo Perón.Como decía el General: para un peronista, nada mejor que otro peronista.