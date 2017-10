Del Potro con buenas sensaciones en China

SHANGHAI, China, 15 (AFP-NA). - El español Rafael Nadal, número 1 del mundo, se clasificó ayer para su décima final de la temporada al derrotar en Shanghai al croata Marin Cilic, por lo que hoy definirá el título ante Roger Federer (2º), que eliminó al argentino Juan Martín Del Potro (23º).Nadal derrotó al número 5 del mundo por 7-5 y 7-6 (7/3), mientras que Federer se deshizo de la Torre de Tandil por 3-6, 6-3 y 6-3.El jugador argentino disputó el partido con problemas físicos en una muñeca ocasionados el viernes ante Viktor Troicki, lo que no le impidió llevarse el set inicial, el primero que cedió Federer en el torneo chino.Pero el número 2 del mundo se sobrepuso y se mostró más preciso para superar al argentino al servicio en la quinta bola de break del sexto juego del segundo set para adelantarse en ese momento 4-2.Rafa Nadal se encuentra a un paso de reforzar su posición de líder de la ATP y de conquistar el trigésimo primer Masters 1000 en Shanghai.El español selló además su 16ª victoria consecutiva, sumando las logradas en el US Open y el Torneo de Pekín.Pero el triunfo ante Cilic no fue sencillo y el mallorquín tuvo que emplearse a fondo para contrarrestar el servicio y el potente golpe de derecha del tenista croata. Hasta el punto de que Cilic dispuso de hasta tres bolas de set en el transcurso del primer set."Estamos al más alto nivel de nuestro deporte, así que nadie gana con facilidad. Si uno quiere competir en los torneos más importantes del calendario e intentar ganarlos, por supuesto que habrá partidos apretados y este uno de ellos", señaló el tenista español, de 31 años.Nadal disputará su segunda final en Shanghai, ocho años después de que fuese derrotado por el ruso Nikolay Davydenko.El torneo de Shanghai es uno de los tres Masters 1000 que aún no están en su palmarés, junto a los de París y Miami.En caso de triunfar hoy, Nadal sumaría su título 76 en el circuito ATP y el séptimo del año, luego de festejar en Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roland-Garros, US Open y Pekín.Será la 38ª ocasión en que Nadal y Federer se enfrenten, con balance de 23 a 14 favorable al español. Pero en las tres ocasiones que se midieron esta temporada la victoria fue para el veterano tenista suizo, entre ellas, la final del Abierto de Australia.El Torneo de Shanghai se disputa sobre superficie dura y reparte cerca de seis millones de dólares en premios (5.100.000 euros).Pese a caer ante el suizo Roger Federer en una de las semifinales, el argentino Juan Martín Del Potro reconoció que hizo "un buen torneo".Sin embargo, mostró su preocupación a raíz del golpe que sufrió en la muñeca de la que fue operado en tres oportunidades. "Si bien pude completar los dos últimos partidos, sentí alguna molestia", sostuvo el jugador de Tandil.Sobre el particular, adelantó que "en los próximos días me voy a realizar todos los estudios para constatar si existe alguna lesión que me podría obligar a tomarme un descanso, pero espero que eso no ocurra".Del Potro aseguró que cerró la semana con "buenas sensaciones" en el Master 1000 de Shanghai.