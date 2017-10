Ferro recibe a La Hidráulica en uno de los cuatro juegos de hoy

La 11º fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que ya tiene disputados dos partidos, tendrá continuidad en la tarde de hoy con cuatro compromisos entre los que se destaca el que jugarán en barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado y La Hidráulica.

El conjunto dirigido por Roberto Medrán, líder con 23 puntos, sabe que no se puede relajar porque Peñarol (que hoy visita a Florida en Clucellas) viene con 21 y Argentino Quilmes, con 18, también sueña con arrebatarle el título.

Son las últimas tres fechas del torneo y todo está muy parejo y en etapa de definición, tanto arriba como abajo, nadie quiere regalar nada.



En los adelantos: Unión de Sunchales 0-0 Deportivo Ramona, Atlético de Rafaela 2-1 Sportivo Norte.



Hoy, a las 15.30 hs.: Argentino Quilmes vs. Ben Hur (Enrique Calderón), Ferrocarril del Estado vs. La Hidráulica (Ariel Gorlino), Brown de San Vicente vs. Deportivo Libertad (Franco Ceballos), Florida de Clucellas vs. Peñarol (Mauro Cardozo). Lunes 16/10, a las 15.30 hs.: 9 de Julio vs. Argentino de Humberto (Javier Simoncini).





SEMIFINALES

EN PRIMERA B



Este domingo se disputarán los partido de ida por la etapa final en busca del ascenso a la Primera A. Por la Zona Norte, en Reserva (14 hs.) Moreno de Lehmann estará enfrentándose con Unidad Sancristobalense (Sergio Romero). En Primera (15.30 hs.), el Deportivo Aldao se medirá ante Independiente Ataliva (Víctor Colman). Por el lado de la Zona Sur, sólo en Primera (15.30 hs.), estarán jugando Sportivo Santa Clara ante Bochófilo Bochazo (Gonzalo Hidalgo) y Zenón Pereyra vs Talleres de María Juana (Silvio Ruiz).



PRIMERA C



Por el lado de la Primera C liguista, el torneo Definición pondrá en disputa este domingo la quinta fecha, desde las 16 hs. con los siguientes cruces en Primera:

Atlético Esmeralda vs. Juventud Unida (Claudio González), Dep. Bella Italia vs. San Isidro (Guillermo Tartaglia), Sp. Libertad EC vs. Belgrano (José Rodríguez) y Dep. Susana vs. Sp. Aureliense (Raúl Rodríguez).



Las Posiciones: Juventud Unida 10, puntos; Bella Italia 9; Belgrano 8; Atl. Esmeralda 7; Dep. Susana 4; Libertad E.C. 3; San Isidro de Egusquiza 3; Sp Aureliense 1.