Atlético Madrid y Barcelona, a mano

Barcelona empató 1-1 ante el Atlético de Madrid gracias a un gol del uruguayo Luis Suárez en el minuto 82 y estiró una jornada más su condición de invicto en la Liga española de fútbol.

El Atlético se había adelantado en el minuto 21 por medio de Saúl, pero una gran reacción del Barcelona en la segunda mitad coronada con el tanto de Suárez igualó el marcador en la primera gran noche del estadio Wanda Metropolitano.

El Barcelona, que había ganado sus primeros siete partidos, continúa así líder de la Liga con 22 puntos después de ocho jornadas, mientras que el Atlético está tercero con 16 puntos. Segundo con 17 aparece el Real Madrid, el más beneficiado de la octava jornada gracias a su 2-1 en el campo del Getafe.

Otros resultados: Espanyol 0-0 Levante, Athletic 1-0 Sevilla, Getafe 1-2 Real Madrid, Alavés 0-2 Real Sociedad. Hoy: 7hs Eibar vs Dep. La Coruña, 11.15hs Girona vs Villarreal, 13.30hs Málaga vs Leganés, 15.445hs Real Betis vs Valencia. Lunes: 16hs Las Palmas vs Celta de Vigo.