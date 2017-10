JUJUY, 15 (NA). - La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, escribió ayer una breve carta difundida por las redes sociales en la que expresó que "una vez más atropellaron" su "dignidad", tras ser trasladada nuevamente al penal de Alto Comedero.A través de su cuenta oficial de Twitter, la agrupación Túpac Amaru publicó la imagen de una nota escrita a mano por Sala en una hoja de cuaderno, donde señaló que en la provincia de Jujuy "no existe la Justicia ni la democracia"."Compañeros: una vez más me atropellaron mi dignidad, violaron mis derechos", manifestó la dirigente y agregó: "Qué injusto que es que en Jujuy no exista la Justicia verdadera ni la democracia".Sala, quien cumplía arresto domiciliario y este sábado fue trasladada nuevamente a la cárcel por orden del juez Pablo Pullen Llermanos, expresó: "Cómo me gustaría que alguien pudiera ponerle freno a este atropello que vivo. Parece un mal sueño del que no puedo despertar"."Les pido que no dejen que esto se repita con ningún argentino", concluyó la dirigente, que firmó la nota como "Milagro Sala. Presa política. Jujuy".Los abogados defensores de Milagro Sala señalaron que el juez Llermanos actuó "por fuera de la legalidad" debido a que acató un fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó la prisión domiciliaria de la dirigente pero que está apelado ante la Cámara de Casación.Además, denunciaron que las fuerzas especiales que llevaron a cabo el traslado actuaron de forma "violenta" y que la dirigente fue sacada del domicilio donde cumplía arresto domiciliario "en pijama y descalza", lo cual fue negado por el vocero del Poder Judicial de Jujuy, Pablo Ponce.