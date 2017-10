Más de 10 mil personas pasaron por la "Fiesta de las Culturas"

"La Fiesta de las Culturas es una de las fiestas populares más importantes que tiene la ciudad. Es una forma de reconocer nuestros antepasados, nuestras raíces, de dónde venimos. Porque Rafaela es una ciudad diversa en la que conviven diferentes culturas", remarcó el intendente Luis Castellano.Desde la tarde del sábado hasta la medianoche, se realizó la cuarta edición de la Fiesta de las Culturas en el marco de la Agenda Celebremos Rafaela. En el sector que se ubica entre las calles Lavalle y 25 de Mayo, los rafaelinos pudieron disfrutar de una amplia variedad de propuestas gastronómicas y culturales de las comunidades de alemanes, españoles, franceses, judíos, suizos, bolivianos, pueblos originarios, criollos e italianos, representados en sus diferentes regiones: lombardos, trentinos y piamonteses.Alguien dijo que a las 17:15 se vendió el primer chucrut en uno de los stands de las colectividades. Una meriendita nada liviana mientras cientos de personas iban de aquí para allá en los comercios eligiendo el regalo para el Día de la Madre.Anoche a las 22:15 había una cola de 14 personas para comprar un plato en el stand israelita: knishes con papa y cebolla eran la vedette del lugar, a un precio de 3 unidades calientes por 40 pesos o una bandeja de una docena por $ 120, pero fríos.Al ladito, en el amplio stand de la comunidad italiana se podía comprar una porción de pizza por 20 pesitos. ¿Cuántas vendieron? Pasada las 22 iban por más de 140 pizzas, ya no había gaseosas y quedaban unas pocas cervezas. Y los españoles vendían una abundante porción de paella a 100 pesos, una opción de alta demanda. "Riquísimo, vale la pena", dijo un hombre con la bandeja en mano mientras apuraba el plato.Después de las 20 hs., los largos tablones dispuestos para que el público pudiera sentarse a cenar con cierta comodidad estaban colmados. Por tanto, las familias junto a chicos de todas las edades se sentaban en los cordones o como podían para una "comida al salto".Los aromas y melodías despertaron nostalgias y recuerdos, los colores intensos de las vestimentas típicas que cautivaron y retuvieron las miradas. Fue el encuentro de la diversidad y la familia porque la fiesta se llenó de niños, grandes y adultos, que pasaron durante más de 6 horas por los distintos puestos y stands y vieron los espectáculos.En el escenario central frente al monumento de Guillermo Lehmann, se sucedieron shows de música y baile a cargo de artistas locales. También se pudo recorrer la Feria Artesanías, Arte y Diseño que anoche tardísimo seguía cautivando a los paseantes. "Estamos cansados, pero le ponemos onda, estamos acá porque queremos", dijo una artesana ante una consulta de este Diario mientras atendía a más de un "posible" cliente a la vez."Creo que es un encuentro que la gente vive y disfruta mucho. Nunca debió perderse así que la recuperamos hace cuatro años. Es una forma de reconocer lo que somos. No se puede pensar en el futuro si no reconocemos de dónde venimos, nuestras raíces. Esto es posible gracias a un enorme trabajo del municipio con todas las colectividades", dijo Castellano en una jornada de temperatura ideal para un encuentro multitudinario al aire libre.También expresó que esta fiesta "representa para todos el poder encontrarnos en la plaza central de la ciudad para comer comidas típicas, disfrutar de vestimentas, bailes propios de cada comunidad y poner en valor el trabajo de nuestros artistas locales".Por ahí cerca, alguien dijo: "Esto se debería realizar dos veces al año. Es un lindo espacio de encuentro y de convivencia ciudadana, vienen de todos lados, vecinos con autos últimos modelos y otros que llegaron en bicicleta y la dejaron con candado atadas a las columnas de luz de los bulevares. Es una auténtica fiesta de todos".CANDIDATOSPRESENTESLa multitudinaria fiesta de las Culturas fue una muy buena oportunidad para que los candidatos a concejales se muestren, saluden, dialoguen y se saquen fotos con los vecinos cuando falta apenas una semana para el día de las elecciones.Jorge Muriel, actual concejal que busca su reelección, colaboró en la elaboración de la paella de la colectividad española, mientras los ediles Germán Bottero y Lisandro Mársico atendieron al público como buenos vecinos en el stand de los italianos.Nicolás Ferreyra, del FIT, Leonardo Viotti de Cambiemos y Natalia Enrico del Frente Progresista también se dejaron ver e incluso todos se saludaron como buenos rafaelinos que disfrutaron una fiesta que no es de nadie y es de todos al mismo tiempo.