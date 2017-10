Narosky lanzó aforismos por el día de las mamás

El escritor argentino José Narosky lanzó una cantera de aforismos para saludar por Whatsaap o por Twitter a las madres en su día que se celebra hoy. Con pocas palabras y con hermosos mensaje se les podrá desear a mamá un Feliz Día diciendo, por ejemplo: "Gracias vida. Abrí los ojos y vi nada menos que a mi madre".José Narosky ya era el "rey del pensamiento corto" mucho antes de los 140 caracteres de Twitter, pero a los 87 años, elige esa red social para que los millennials elijan el aforismo que mejor represente el amor hacia sus madres y se los manden por WhatsApp en su día.El escritor es un auténtico best seller que, también se consagró en Venezuela y Colombia y se unió a la mencionada red social en 2010 mientras que planea unirse a Instagram próximamente.La generación anterior lo proclamó amo y señor de las frases al estilo de las de los "sobrecitos de azúcar" y su favorita, según dice, es la anteriormente mencionada acerca de la madre y la que cita: "Mientras existan las madres existirá la ternura".El aforismo del Día de la Madre más conocido es "Dios creó a las madres para que el amor cobrara forma", pero hay muchos otros que recorrieron el mundo y se leyeron en puntos turísticos de Estados Unidos o Asia.Algunos de los aforismos publicados en el Twitter de José Narosky @josenarosky son:-"La maternidad embellece tanto a las mujeres, que suelen olvidar embellecerse"; "Cualquier mujer puede concebir un hijo. Pero no cualquiera puede formarlo";"Toda mujer es madre. Aunque no tenga hijos" y "En el pecho materno absorbemos ternura para toda la vida".-En las montañas del Himalaya hay uno de sus aforismos sobre las madres "Dar la vida por otros es solo de héroes...y de madres" y Narosky explicó emocionado: "Le sacaron una foto en el templo donde estaba. Fue hermoso".-También hay otro sobre ellas en el famoso Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, Estados Unidos: "En la gama de madres, se dan todos los colores".Narosky lleva publicados 12 libros y vendidos 1.700.000 ejemplares, con más de 13 mil aforismos.