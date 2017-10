Chofer detenido: quiso coimear a gendarme

Personal de la Sección Seguridad Vial Ceres, dependiente del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, en el día de la víspera, a las 10:00, en la ruta nacional Nº 34 km 378 (estación de peaje Ceres), en conjunto con personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) efectuaban un control de la documentación a vehículos de transporte de personas y de carga que se desplazan por dicho corredor vial.En esas circunstancias, personal de Gendarmería local, detuvo la marcha de un colectivo procedente de José C. Paz (Buenos Aires) con destino a Los Juríes (Santiago del Estero) en el que transportaba a 32 personas -entre ellos 4 menores de edad- pertenecientes a un club de fútbol de dicha ciudad bonaerense.Al requerirle los gendarmes la documentación del rodado, se constataron las siguientes infracciones: la unidad de transporte no posee la habilitación de la CNRT; no cuenta con cobertura de seguro; no cuenta con los dos conductores exigidos por la reglamentación de la CNRT; no posee revisión técnica vehicular obligatoria; no posee lista de pasajeros; el conductor no posee licencia nacional habilitante; y no posee libreta de trabajo.En esas circunstancias, el chofer del colectivo le ofreció la suma de $ 500 al personal de Gendarmería para que lo deje continuar viaje, por lo que quedó detenido por el delito de “tentativa de cohecho”.Agentes de la CNRT de la Delegación Rosario procedieron a retener el servicio por las anomalías constatadas quedando el colectivo retenido en el asiento de la Sección Ceres de Gendarmería.Posteriormente, los pasajeros abordaron otra unidad de transporte la que sí contaba con la documentación que exige la CNRT, y continuaron viaje con destino a la localidad de Los Juríes. En este hecho tomó intervención el Juzgado Federal de Rafaela.Según información recabada por este Diario, el colectivo retenido pertenece a la misma empresa familiar que el 25 de junio pasado, protagonizó un accidente en la Cuesta de los Terneros en la ruta nacional 144, al sur de la ciudad de San Rafael (Mendoza) donde perdieran la vida 15 personas en el siniestro vial y otras 4 después producto de las heridas sufridas.En esa oportunidad el micro trasladaba a una academia de danzas de la localidad de Grand Bourg (Buenos Aires), quienes viajaban a un concurso, integrada en su mayoría por menores de edad.Ese colectivo también carecía de toda documentación para hacer el transporte de pasajeros y era conducido por padre e hijo, resultando víctima fatal quien conducía el rodado al momento del accidente, y con serias heridas el otro, quien sería el que conducía el colectivo detenido en Ceres.