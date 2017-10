Anunció por Facebook que se suicidaba

"Me siento vencido..... me usaron y ahora me dejaron tirado.... no aguanto más esta gestión me persiguió como nadie... mil perdon a mi amada FAMILIA!!!!! Van a estar bien..... perdón amigos....", fue lo que posteó José Zamora en Facebook, a las 9:17 de ayer.

Y según informó Crónica, cercana la hora 11:30 se quitó la vida tirándose desde la terraza del edificio de la propia Municipalidad.

Zamora se desempeñó como director de Tránsito municipal, hasta que fue removido hace un mes.

Sus familiares y amigos lo despidieron en el mismo posteo que escribió, acusando de persecución a la gestión de Varisco.