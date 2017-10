"Desarrollar políticas para que la lechería sea sustentable"

"Es una actividad importantísima por su historia y jerarquía muy grande, permite que estudiantes de distintas carreras del país intercambien su experiencia, conocimientos y realidades. El título de este año, sustentabilidad, es muy bueno porque los profesionales estamos pensando solamente en la producción. En los últimos años se incorporaron actividades que sean sustentables no solo desde lo productivo-económico sino también lo ambiental y lo social. Es importante que las personas que trabajan en la ruralidad y en las empresas lo mantengan sustentable en el tiempo", expresó Marcelo Bargellini, secretario de Agricultura provincial, en una entrevista con este cronista de LA OPINION.El funcionario provincial participó anteayer en el acto de apertura del 18° seminario de producción lechera con la participación de 500 estudiantes y docentes de 14 universidades del país y de Brasil, realizado en el INTA Rafaela, que concluyó ayer.-Tener la capacidad para tener una visión a largo plazo, relacionarnos con las instituciones que estudian y trabajan sobre esta temática como las facultades, los INTAs, las organizaciones de productores, que realizan procesos de investigaciones y de estudio. A partir de ahí desarrollar políticas que tengan esa visión de una actividad que sea sustentable en el tiempo por las personas y también ambientalmente. Las consecuencias en lo ambiental se ven a largo plazo. Cuando estudié el monocultivo de soja no existía, parecía que era una actividad que el mercado nos marcó como la mejor, pero nos trajo otro tipo de consecuencias que las estamos sufriendo en los últimos años.-Se reclama porque es un compromiso que se asumió de las dos partes de los gobiernos nacional y provincial. Estuve con el secretario de Lechería Pedro Morini y el planteo es que en estos días Nación iba a estar haciendo ese depósito.-Lo que prometió la Nación son 250 millones de pesos, tenemos entendido que van a ser dos aportes de 50 millones; eso ayuda porque hay muchos productores que lo están esperando y necesitando. Desde la provincia de Santa Fe creemos que tiene que haber desde el gobierno nacional un seguimiento de lo que es la transparencia y la formalización de la cadena láctea. Santa Fe ya trabajó con las organizaciones de productores y de las empresas lácteas de transparentar y formalizar la cadena. Hoy es uno de los deberes de la Nación.-Por eso es importante que pongamos sobre la mesa a todos los actores y creemos que el gobierno nacional tiene que avanzar en ese sentido porque tiene las herramientas para realizarlo.-La gente de Hidráulica de la Provincia ha ido avanzando con distintas actividades. En Rafaela se realizó, el jueves hubo una reunión por el canal Vila-Cululú de lo que se hizo y lo que se está haciendo. Seguro que no es una problemática que se solucione de un día para el otro, hay distintas partes que tienen que trabajar desde las cuestiones de infraestructura y urbanística, y productiva también tenemos que actuar en ese sentido, pensando en que no tengamos un verano extremo. Creo que igual el problema va a estar porque tenemos la napa muy cerca para estar preparados en la infraestructura interna de los campos y acondicionar para que esté prevista esta situación.