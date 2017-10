"Quiero ser un diputado presente en el territorio"

Jorge Boasso quiere ser un diputado nacional por Santa Fe que defienda en el Congreso al presidente, Mauricio Macri, y al mismo tiempo los intereses de los santafesinos. Así lo resumió durante su última visita a Rafaela, el miércoles pasado, cuando recorrió medios de comunicación y realizó una recorrida por distintos sectores de la ciudad. Actualmente concejal en Rosario, con trayectoria dentro del radicalismo, admite que conoció la Provincia en profundidad cuando acompañó en la fórmula de gobernador y vice a Miguel Torres del Sel en el 2015. "Hace dos años rompí el cascarón de Rosario y salí a hacer campaña. Conocí en profundidad una provincia maravillosa a la cual, a esta altura, ya recorrí siete veces" dice en su visita a este Diario."Tengo buenas expectativas para el domingo 22 (de octubre), espero que la gente premie el esfuerzo, el laburo, que esto no es una elección presidencial donde pelean Cristina (Kirchner) y Mauricio (Macri). Que sepan que se eligen diputados nacionales que pueden dar más fuerza al cambio. Para eso en el Congreso hay que tener diputados con coraje, que defiendan al Presidente, como lo hace por ejemplo Mario Negri, y a todos los santafesinos", subraya en un intento por escapar a la llamada polarización, una bendición o una maldición según el lugar que se ocupe en el escenario de la campaña.Boasso es candidato por la lista 188 Unite por la Libertad y la Dignidad, aunque su objetivo fue participar de las PASO en Cambiemos Santa Fe. "La campaña para las elecciones primarias la realizamos solos, con un escarbadientes. El auto que manejo yo, mi señora o un colaborador, pagamos la nafta de nuestros bolsillos, sin aparatos políticos. Para que la gente entienda, los aparatos son una estructura de empleados públicos trabajando en una campaña, choferes a disposición del candidato, militantes pagos, equipos de comunicación para generar contenidos para redes sociales y medios, pauta publicitaria. Y para financiar la campaña, le van a pedir dinero a los concesionarios de las concesiones que ellos otorgan.Si le vas a pedir en Rafaela o en Rosario a un concesionario de la Municipalidad el tipo pone fortuna porque lo tienen agarrado y no quiere perder un negocio. Nada de eso tengo yo, por suerte. Solo explico la inferioridad de condiciones en la que disputamos voto a voto con los candidatos que sí tienen aparatos a disposición. Además no tengo ninguna lista colectora en ciudades o pueblos, es decir de candidatos a concejales que nos traccionen a favor. Así y todo, sacamos más de 100 mil votos", afirma conforme con la cosecha en las urnas de mediados de agosto.Para no dejar dudas, remarca que "nos referenciamos en Cambiemos, voy a ser un diputado nacional del bloque de Cambiemos y que apoya, fundamentalmente, a Mauricio Macri". Y después se diferencia de "Cambiemos Santa Fe que es un capítulo que deja mucho que desear, no me asombra lo que pasa con (José) Corral en esta investigación por el supuesto desvío de fondos públicos de la Municipalidad de Santa Fe para financiar punteros políticos porque ha sido capaz de inventar irregularidades para proscribirme e impedir competir en las PASO dentro de Cambiemos contra su candidato Albor Cantard".Después Boasso exhibe a modo de currículum para el resto de los santafesinos su gestión como concejal en Rosario ("presenté más de 4.000 proyectos en mis cinco períodos", resalta) y que se compromete a replicar en el Congreso. "Me precio de ser un generador enorme de ideas y proyectos, tal es así que me ocupé en ser tan eficiente como concejal como lo quiero ser como diputado nacional", subraya. Sostiene que "muchos legisladores van a la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene 257 integrantes, a dormir en las bancas y cobrar la dieta sin generar una idea. Y no se los conoce no porque no son mediáticos sino porque no hacen nada. Preguntá en Rafaela cuántos de los actuales 19 diputados nacionales por Santa Fe conocen. A la mayoría le sobran los dedos de una mano. Sin Google es imposible. Ni yo me acuerdo. En Reconquista hice la pregunta en ámbitos empresarios, y recordaron cuatro. Yo quiero ser un diputado nacional presente, que participe en las discusiones de Comisión del Congreso, en las sesiones pero también que vuelva al territorio, a mi Rosario y al resto de la Provincia", enfatizó. Y agrega: "Si me solicitan de Rafaela, Sunchales o Reconquista voy a venir y ponerme a disposición" promete. "Voy a seguir viviendo en Rosario, no como los candidatos de la otra lista de Cambiemos que viven desde hace 10 o 15 años en la Capital Federal. ¿Cómo se conoce una provincia desde Buenos Aires? Solo ahora en campaña vienen", cuestiona.