No se cobra

la ZEC

Hoy sábado 14 de octubre, no se cobrará la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) con motivo de la realización de las compras por el Día de la Madre. Por eso, los que estacionen en la ZEC no tendrán que abonar el estacionamiento.



El Quini sortea

$ 69 millones

Lotería de Santa Fe informó que el nuevo sorteo del Quini 6, a realizarse mañana, pondrá en juego más de 69 millones de pesos a través de sus distintas modalidades. El pozo más importante lo ofrece el "Tradicional La Segunda", que se acerca a los $ 30 millones. Los apostadores tienen plazo hasta las 20:45 hs de hoy para concretar las jugadas por un costo de $ 35 el ticket.



En el Brinco

El sorteo de Brinco que se concretará mañana desde las 21 cuenta con un pozo estimado de $7.2 millones. Las apuestas podrán realizarse en las agencias oficiales de la institución por un valor de $ 15 el ticket hasta las 20:45 hs. de este sábado.



Túnel con

telepeaje

El túnel subfluvial "Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis", que vincula las ciudades de Paraná y Santa Fe, se incorporará al sistema nacional interoperable que permite abonar el peaje de manera automática mediante un dispositivo electrónico, informó el ente administrador. Representantes del ente administrador integrado por ambas provincias firmaron ayer un acuerdo con la firma Telepase S.A., encargada del sistema.



Recolección

especial

La Municipalidad de Rafaela organiza en la ciudad el servicio de recolección de residuos de patio, que brinda a los vecinos la posibilidad de disponer los desechos provenientes de la limpieza de casas de familias, comercios, instituciones, industrias y lotes.

Este fin de semana deberán sacar los residuos los vecinos correspondientes al sector 3, integrado por los barrios Sarmiento, Belgrano, Alberdi, Villa Rosas, Italia, Mora, Monseñor Zazpe, Nuestra Señora de Luján, Virgen del Rosario, Paseo del Este, Loteo Don Carlos.