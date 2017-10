El Municipio debe impulsar el servicio de minibuses

Tras su sorpresiva victoria en las elecciones primarias, el candidato a concejal Leonardo Viotti, volvió a insistir sobre las políticas de tránsito en la ciudad. Ya en la campaña de agosto había hecho un fuerte hincapié en la necesidad de apostar al servicio público de transporte, argumentando que “muchas personas no lo eligen porque no es efectivo”.

A una semana de las elecciones generales, Viotti pone el tema en agenda y explica que “Rafaela ya es una ciudad grande, que si la comparamos con otras de su dimensión podemos ver que tenemos un servicio de minibuses que no es elegido naturalmente por los vecinos. Esto se debe claramente a que no es conveniente” inició el radical y continuó “en las ciudades de nuestra misma escala el trasporte público es elegido casi siempre como primera opción, porque funciona, porque lo que demorás en ir de un lado al otro en colectivo es menor a hacerlo a pie o en bicicleta por ejemplo. Claramente estamos hablando de las frecuencias, de la necesidad de sumar unidades y reducir los recorridos”.

Es sabido que la gran mayoría de los rafaelinos no han incorporado a los minibuses como un habitual servicio. Muchos siguen prefiriendo usar sus vehículos sumando dificultades al ya complicado tránsito de Rafaela

“Creemos que para que el servicio de colectivos urbano sea eficiente hay que mejorarlo. Los recorridos deben ser más cortos, la infraestructura debe ser de calidad, lo que merecen nuestros vecinos. Debemos insistir en las garitas, no podemos permitir que quienes hacen más uso del servicio, los alumnos y nuestros adultos de la tercera edad, esperen a la intemperie. Tiene que haber una decisión política en respaldar el servicio para que después sí, los vecinos lo elijan porque funciona, porque les sirve”, expresó Viotti y cerró “Es momento de asumirnos como ciudad grande y empezar a planificar y gobernar como tal, quiero decir, es momento de concentrar la mirada en los problemas que le urgen al vecino, no en lo que queda lindo en apariencias”.