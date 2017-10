Del Potro a semis, pero con dolor

SHANGAI, 14 (AFP-NA). - El tandilense Juan Martín del Potro, 23º del ranking ATP, se clasificó ayer a las semifinales del Masters 1000 de Shanghai, China, al dar vuelta el partido frente al serbio Viktor Troicki en tres sets, pero su presencia en la pista el sábado contra el suizo Roger Federer es duda por un golpe en la muñeca izquierda. La Torre de Tandil se lesionó al inicio del tercer set, cuando cayó mal sobre su muñeca izquierda, aunque luego de ser atendido pudo cerrar el triunfo con parciales de 4-6, 6-1 y 6- 4."Tras los estudios en Shanghai, se determinó que Del Potro sufrió un traumatismo en la muñeca izquierda. Se descartaron problemas más graves", explicó su agente de prensa en un comunicado difundido a la tarde. En ese sentido, se detalló que los médicos le "colocaron una férula para inmovilizar la zona y mañana por la mañana (por hoy) decidirá si se presenta en la semifinal de Shanghai"."Me preocupa un poco, pero he aprendido a gestionar este tipo de cosas en el pasado. Veremos lo que los médicos dicen y enseguida tomaremos una decisión. Claro que me gustaría jugar, me gustaría estar al 100% pero vamos a ver qué pasa", completó el argentino. Si se recupera jugará por estar en la final contra el suizo Roger Federer, que batió 7-5 y 6-4 al francés Richard Gasquet. Según las imágenes, su pie quedó bloqueado en el suelo y el tenista intentó amortiguar la caída con su muñeca izquierda, operada en tres ocasiones. Después de varios minutos de tratamiento junto con un recuperador, Del Potro pudo continuar y ganar el duelo.En tanto, el español Rafael Nadal, número uno mundial, también avanzó al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov, noveno del ranking, en tres sets, por 6-4, 6-7 (4/7), 6-3. Nadal jugará en el duelo por una plaza en la final, que sería su segunda en Shanghai tras la de 2009, contra el croata Marin Cilic, quinto jugador mundial, que venció al español Albert Ramos (N.25), por 6-3, 6-4. Nadal lidera por cuatro victorias a una en los duelos con Cilic.