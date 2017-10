"Vemos un panorama muy oscuro"

El Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines de Rafaela (SOIVA), conducido por el concejal del PJ, Marcelo Lombardo, festeja hoy su día.

En diálogo con LA OPINION, el secretario adjunto local, dijo que "estamos atravesando un año de muchas dificultades, de muchos problemas que es una continuidad de lo que se vino planteando ya el año pasado y que surge básicamente como consecuencia de dos o tres elementos conjugados de manera conjunta generaron una especie de atentado contra el sector", deslizó.

Lombardo es uno de los máximos referentes del gremio a nivel nacional y destacó los puntos que vienen teniendo a maltraer al sector: "por un lado es la desprotección del mercado interno, por el otro la presión de las importaciones sobre el sector y tampoco podemos dejar de analizar el impacto que han tenido los tarifazo para la industria", dijo y agregó que "tenemos que poner todo en análisis, y en ese marco tenemos que mencionar que hubo una disminución en cuanto a la importación de productos. No respecto a los años anteriores, pero sí hubo un intento de disminuir lo que estaba ingresando. Vemos un panorama oscuro hacia adelante porque no vemos una reactivación de nuestra industria. Esto va prácticamente atada de un mercado interno fortalecido y dinámico. La mayoría de nuestra producción es en el mercado interno", completó.

En cuanto a los trabajos, destacó que esta realidad "afecta a los trabajadores y a sus familias. Hemos tenido desde marzo de 2016 a mayo de 2017 tuvimos casi 4 mil puestos de trabajos menos y esto viene acompañado a su vez por reducciones horarias, salariales, por la interrupción por los cortes en las contribuciones... Los ingresos han caído a niveles insospechados", destacó.



EN RAFAELA

Lombardo se refirió plenamente a la actualidad del sector en nuestra ciudad y de la zona en sí. En ese sentido, el concejal rafaelino dijo que la realidad local está bajo "este contexto nacional" y que a su vez "tiene un paréntesis": "tenemos en la zona algunas empresas de carácter tradicional que se han podido mantener en el tiempo sorteando estas dificultades y que tienen su producción concentrado en el rubro ropa de trabajo y más allá de las dificultades que hemos tenido, no hemos tenido despidos, pero las empresas no han podido crecer. Por otro lado, dentro de la región mismo, tenemos empresas con actividades afines a la industria del vestido como por ejemplo la industria colchonera, que si bien tuvo problemas, es un rubro con rentabilidad no comparable y con otras condiciones. Eso ha generado que nuestra institución se sostenga y esté en mejores condiciones que el sindicato en otros puntos del país, completó.

Recordemos que el gremio sigue ofreciendo atención a sus 500 afiliados a través de un Centro de capacitación, que sigue trabajando y brindando sus funciones. Además, Lombardo quiso agradecer el acompañamiento del Ministerio de Trabajo que "sigue acompañando y aprobado algunos proyectos que hemos presentado", expresó.

Además, se están llevando a cabo obras de ampliación en el predio, con una fuerte inversión, la cual está siendo costeada con ahorros previstos para esos trabajos puntuales.

A modo de cierre, Lombardo agradeció a los trabajadores: "quiero transmitirles a todos los trabajadores del sector, por el acompañamiento. Esto hace que nuestra institución en lo local siga creciendo, a partir del aporte de todos y sobretodo el compromiso", cerró.