Libertad tiene un duelo regional con Sp. Belgrano

Este sábado desde las 16:30, Libertad recibirá a Sportivo Belgrano de San Francisco en el estadio "Plácido Tita". Será por la sexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A de fútbol, con el arbitraje de Carlos Córdoba.Los de Trullet (con 4 puntos) buscarán volver a la victoria ante uno de los protagonistas del torneo. Libertad viene de dos duras derrotas en casa (la última 6 a 2 con Central Córdoba) y quiere volver a darle una alegría a su gente. Por eso en este partido el DT propone dos cambios: Raminelli por Gorosito y Rui por Sánchez.Por su parte, “La Verde” es uno de los escoltas de la Zona 3 y buscará en Sunchales seguir firme en puestos de clasificación. Sportivo cosecha tres triunfos, un empate y una derrota en esta temporada y como cada año, apunta a pelear por subir de categoría.Por otra parte, quedó confirmado que por la 7ma jornada, Libertad visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo el jueves a las 20:30 hs.Así formarán los equipos:Antonio; Guzmán, Sabia, Del Grecco y Guibert; Rolón, Saavedra, Raminelli y Acosta; Perassi y Rui. DT: C. Trullet.Portagliatti; Chávez, J. Fernández, Rodríguez y Barbero; N. Escobar y Pérez; G. Triverio, Francia y Muller; Aróstegui. DT: F. Giaccone.DURO EXAMEN PARA UNIONCon la necesidad de obtener su primera victoria, Unión de Sunchales visitará esta noche desde las 20:30 a Douglas Haig de Pergamino, con el arbitraje de Esteban Nasier.El Bicho Verde viene de igualar en San Francisco. El técnico Adrián Tosetto no haría cambios: Aguiar; Moino, Yuste, Sola y L. Medina; C. Gaitán, Calgaro, M. Fernández y P. Gaitán; Escott y Comachi.Douglas también repetiría el equipo. Es decir: Barucco; Marcolongo, Flores, Jaime y Londero; Pereyra, D. Levato, Anívole; González, Arismendi y Martínez.a las 15:30 Defensores de Pronunciamiento vs Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay; a las 19:00 Sp. Las Parejas vs Atlético Paraná y 21:00 Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.Defensores de Villa Ramallo 11; C. Córdoba y Sp. Belgrano 10; Douglas 9; DEPRO 7; Gimnasia y Sp. Las Parejas 5; Libertad 4; Unión 3 y Atlético Paraná 2.